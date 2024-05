A- A+

ISRAEL Netanyahu ''rejeita com desgosto'' ordens de prisão solicitadas ao TPI Presidente apresentou seu posicionamento por meio de um comunicado oficial

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou, nesta segunda-feira (20), que "rejeita com desgosto" a ordem de prisão solicitada contra ele por um procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), simultaneamente a outras demandadas contra autoridades do movimento islamista palestino Hamas.

"Como primeiro-ministro de Israel, rejeito com desgosto a comparação feita pelo procurador de Haia entre Israel", um país "democrático", e "os assassinos em massa do Hamas", disse o premiê israelense em um comunicado.

