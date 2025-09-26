Sex, 26 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta26/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Netanyahu rejeita na ONU acusações de 'genocídio' em Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, negou nesta sexta-feira (26), na ONU, as acusações de "genocídio" em Gaza e o uso da "fome" como tática, insistindo que Israel estava alimentando a população do devastado território palestino

Reportar Erro
O primeiro-ministro israelense, Benjamin NetanyahuO primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu - Foto: Timothy A. Clary/ AFP

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, negou nesta sexta-feira (26), na ONU, as acusações de "genocídio" em Gaza e o uso da "fome" como tática, insistindo que Israel estava, na verdade, alimentando a população do devastado território palestino.
 

Leia também

• Huthis reportam nove mortos e 174 feridos em ataques de Israel

• Microsoft anula contrato com Israel usado na vigilância de palestinos

• Israel diz que drone lançado do Iêmen deixou 22 feridos em balneário de Eilat

"Aqueles que propagam os libelos de sangue do genocídio contra Israel não são melhores do que aqueles que propagaram os libelos de sangue contra os judeus na Idade Média", disse Netanyahu.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter