Conflito
Netanyahu rejeita na ONU acusações de 'genocídio' em Gaza
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, negou nesta sexta-feira (26), na ONU, as acusações de "genocídio" em Gaza e o uso da "fome" como tática, insistindo que Israel estava alimentando a população do devastado território palestino
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, negou nesta sexta-feira (26), na ONU, as acusações de "genocídio" em Gaza e o uso da "fome" como tática, insistindo que Israel estava, na verdade, alimentando a população do devastado território palestino.
Leia também
• Huthis reportam nove mortos e 174 feridos em ataques de Israel
• Microsoft anula contrato com Israel usado na vigilância de palestinos
• Israel diz que drone lançado do Iêmen deixou 22 feridos em balneário de Eilat
"Aqueles que propagam os libelos de sangue do genocídio contra Israel não são melhores do que aqueles que propagaram os libelos de sangue contra os judeus na Idade Média", disse Netanyahu.