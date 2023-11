A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Netanyahu rejeitou cessar-fogo em troca da libertação de reféns, diz jornal Citando fontes no governo de Israel, o Guardian afirma que o premier israelense não concordou com a suspensão dos combates por cinco dias

O primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu, rejeitou um acordo de cessar-fogo de cinco dias na Faixa de Gaza, em troca da libertação de alguns dos mais de 200 reféns capturados pelo grupo terrorista Hamas no dia 7 de outubro. A informação foi publicada nesta quinta-feira pelo jornal britânico Guardian, citando fontes do governo de Israel.

A rejeição do acordo, segundo o jornal, ocorreu ainda nas etapas iniciais de negociações indiretas — Netanyahu teria se mostrado irredutível com o plano, que previa uma pausa de cinco dias na ofensiva israelense em Gaza. O Hamas libertaria mulheres, crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde nesta primeira etapa, e continuaria as conversas posteriormente.

O governo de Israel, procurado pelo jornal, não se pronunciou, mas em declarações anteriores as autoridades adotam o discurso de que não podem discutir as negociações para a libertação dos reféns publicamente, para evitar atrapalhar o processo. O Hamas também não se pronunciou.

Veja também

CONQUISTA Nos Jogos Escolares Brasileiros 2023, Pernambuco conquista 57 medalhas