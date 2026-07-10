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Israel

Netanyahu se apressa em cumprir promessas feitas aos aliados antes das eleições

Sete projetos legislativos estão na agenda do Knesset, o órgão unicameral israelense de 120 assentos, e cada um deles é uma prioridade para um ou mais partidos da coalizão governante

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O primeiro-ministro israelense, Benjamin NetanyahuO primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu - Foto: Ronen Zvulun / POOL / AFP

O governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pretende aprovar uma série de projetos de lei em Israel antes da iminente dissolução do Parlamento e da realização das eleições em outubro, o que gerou fortes críticas da oposição.

Sete projetos legislativos estão na agenda do Knesset, o órgão unicameral israelense de 120 assentos, e cada um deles é uma prioridade para um ou mais partidos da coalizão governante.

Com a aprovação destes acordos políticos, Netanyahu espera reforçar suas alianças e chegar fortalecido às eleições do final de outubro, apesar das pesquisas estimarem dificuldades em sua permanência no poder, após quase duas décadas ao longo de vários mandatos.

Mas agora, enfrentou a indignação da população por uma série de fracassos, sobretudo aqueles que levaram ao ataque sem precedentes do movimento islâmico palestino Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou uma guerra em Gaza.

“Enquanto eles estão ocupados com a sobrevivência de sua coalizão, nós lutamos pelo país e pelos interesses dos cidadãos de Israel”, escreveu no X o líder da oposição, Yair Lapid.

 

O projeto mais polêmico cita as isenções do serviço militar para estudantes que cursam estudos religiosos, uma demanda dos grupos ultraortodoxos, que no passado ameaçaram repetidamente romper o governo caso estas dispensas não fossem concedidas.

Aprovada em primeira leitura em junho, a iniciativa estabelece que "o Estado de Israel considerará as pessoas que se dedicam ao estudo de longo prazo da Torá por prestarem um serviço significativo em benefício do Estado e do povo judeu".

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Durante meses, este projeto levou milhares de israelenses a protestar nas ruas e alimentar debates políticos.

“O governo aproveitou os últimos dias da sessão do Knesset para aprovar leis contra o Exército”, escreveu no X Gadi Eisenkot, ex-chefe militar que se tornou o principal adversário de Netanyahu.

Outro projeto de lei cogitado tem como objetivo reformar a carga do procurador-geral do Estado, que também atua como assessor jurídico do governo. O partido Likud (governista) busca enfraquecer esse posto, ocupado pela crítica Gali Baharav-Miara, ao estipular que seus pareceres deixariam de ser vinculativos para o governo.

Por sua vez, a oposição acusa o governo de tentar eliminar um contrapoder independente e de politizar os processos judiciais.

Outros projetos de lei estão sendo debatidos nas comissões parlamentares, mas as divergências — inclusive na própria coalizão governamental — dificultam que todas as medidas sejam aprovadas antes do fim da legislatura.

O Knesset será dissolvido automaticamente em 15 de julho, enquanto as eleições parlamentares estão previstas para outubro.

No entanto, para completar os procedimentos legislativos em curso, os parlamentares podem estender a sessão em até 12 dias, o que daria a Netanyahu e aos seus aliados tempo adicional para garantir a aprovação dos projetos.

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