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Israel Netanyahu se apressa em cumprir promessas feitas aos aliados antes das eleições Sete projetos legislativos estão na agenda do Knesset, o órgão unicameral israelense de 120 assentos, e cada um deles é uma prioridade para um ou mais partidos da coalizão governante

O governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pretende aprovar uma série de projetos de lei em Israel antes da iminente dissolução do Parlamento e da realização das eleições em outubro, o que gerou fortes críticas da oposição.

Sete projetos legislativos estão na agenda do Knesset, o órgão unicameral israelense de 120 assentos, e cada um deles é uma prioridade para um ou mais partidos da coalizão governante.

Com a aprovação destes acordos políticos, Netanyahu espera reforçar suas alianças e chegar fortalecido às eleições do final de outubro, apesar das pesquisas estimarem dificuldades em sua permanência no poder, após quase duas décadas ao longo de vários mandatos.

Mas agora, enfrentou a indignação da população por uma série de fracassos, sobretudo aqueles que levaram ao ataque sem precedentes do movimento islâmico palestino Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou uma guerra em Gaza.

“Enquanto eles estão ocupados com a sobrevivência de sua coalizão, nós lutamos pelo país e pelos interesses dos cidadãos de Israel”, escreveu no X o líder da oposição, Yair Lapid.

האופוזיציה מחרימה את ההצבעה כעת על הצעת חוק ועדת חקירה פוליטית שהביאה הממשלה למליאת הכנסת.



האופוזציה לא תהיה חלק ממצג שווא שכל מטרתו היא לטייח ולמנוע את חקירת האסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה.



בחודש הראשון של הממשלה הבאה נקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר טבח השבעה… — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) July 6, 2026

O projeto mais polêmico cita as isenções do serviço militar para estudantes que cursam estudos religiosos, uma demanda dos grupos ultraortodoxos, que no passado ameaçaram repetidamente romper o governo caso estas dispensas não fossem concedidas.

Aprovada em primeira leitura em junho, a iniciativa estabelece que "o Estado de Israel considerará as pessoas que se dedicam ao estudo de longo prazo da Torá por prestarem um serviço significativo em benefício do Estado e do povo judeu".

Durante meses, este projeto levou milhares de israelenses a protestar nas ruas e alimentar debates políticos.

“O governo aproveitou os últimos dias da sessão do Knesset para aprovar leis contra o Exército”, escreveu no X Gadi Eisenkot, ex-chefe militar que se tornou o principal adversário de Netanyahu.

Outro projeto de lei cogitado tem como objetivo reformar a carga do procurador-geral do Estado, que também atua como assessor jurídico do governo. O partido Likud (governista) busca enfraquecer esse posto, ocupado pela crítica Gali Baharav-Miara, ao estipular que seus pareceres deixariam de ser vinculativos para o governo.

Por sua vez, a oposição acusa o governo de tentar eliminar um contrapoder independente e de politizar os processos judiciais.

Outros projetos de lei estão sendo debatidos nas comissões parlamentares, mas as divergências — inclusive na própria coalizão governamental — dificultam que todas as medidas sejam aprovadas antes do fim da legislatura.

O Knesset será dissolvido automaticamente em 15 de julho, enquanto as eleições parlamentares estão previstas para outubro.

No entanto, para completar os procedimentos legislativos em curso, os parlamentares podem estender a sessão em até 12 dias, o que daria a Netanyahu e aos seus aliados tempo adicional para garantir a aprovação dos projetos.

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