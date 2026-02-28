Sáb, 28 de Fevereiro

Conflito

Netanyahu se pronuncia para dizer que Irã não pode ter autorização para armas nucleares

De acordo com agências internacionais, Teerã já começou a revidar com vários ataques à bases americanas no Oriente Médio

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel  - Foto: Ariel Schalit/Pool/AFP

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se pronunciou após os ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irã neste sábado (28).

Em suas primeiras declarações após o ataque, Netanyahu disse que o Irã "não pode ter autorização para ter armas nucleares". Nas primeiras horas deste sábado, Israel fez um ataque coordenado com os Estados Unidos à várias cidades iranianas.

De acordo com agências internacionais, Teerã já começou a revidar com vários ataques à bases americanas no Oriente Médio. Explosões foram ouvidas no Catar e no Bahrain, na Jordânia e nos Emirados Árabes Unidos.
 

