Netanyahu se reunirá com Trump na terça-feira (28) na Casa Branca, diz seu gabinete
Visita do primeiro-ministro israelense ocorre em meio a extensão entre os dois líderes sobre a condução da guerra com o Irã
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca na terça-feira (28), anunciou o gabinete do líder israelense.
A visita de Netanyahu ocorre em meio a extensão entre os dois líderes sobre a condução da guerra com o Irã.
“Como parte da visita, o primeiro-ministro se reunirá com o presidente Trump na Casa Branca nesta terça-feira e comparecerá ao funeral do senador Lindsey Graham, um amigo de Israel”, disse o gabinete de Netanyahu, acrescentando que ele partirá para Washington na segunda-feira(27).
Leia também
• Trump descartou ameaça de prefeito de Nova York sobre prender Netanyahu
• Gabinete de Netanyahu critica prefeito de Nova York após comentário sobre prisão
• Netanyahu diz que países buscam com discrição relações com Israel
Desde que Trump voltou ao poder em 2025, os dois líderes voltaram seis vezes, mantendo uma relação próxima.
Netanyahu chegou a chamar o magnata republicano do “melhor amigo” que Israel já teve na Casa Branca.
No entanto, a aliança entre eles mostrou sinais de divergência nos últimos meses, particularmente depois de Trump ter lançado uma série de insultos contra o seu aliado no início deste ano, em meio a negociações tensas sobre o acordo com o Irão.