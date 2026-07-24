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Conflito Netanyahu se reunirá com Trump na terça-feira (28) na Casa Branca, diz seu gabinete Visita do primeiro-ministro israelense ocorre em meio a extensão entre os dois líderes sobre a condução da guerra com o Irã

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca na terça-feira (28), anunciou o gabinete do líder israelense.

A visita de Netanyahu ocorre em meio a extensão entre os dois líderes sobre a condução da guerra com o Irã.

“Como parte da visita, o primeiro-ministro se reunirá com o presidente Trump na Casa Branca nesta terça-feira e comparecerá ao funeral do senador Lindsey Graham, um amigo de Israel”, disse o gabinete de Netanyahu, acrescentando que ele partirá para Washington na segunda-feira(27).

Desde que Trump voltou ao poder em 2025, os dois líderes voltaram seis vezes, mantendo uma relação próxima.

Netanyahu chegou a chamar o magnata republicano do “melhor amigo” que Israel já teve na Casa Branca.

No entanto, a aliança entre eles mostrou sinais de divergência nos últimos meses, particularmente depois de Trump ter lançado uma série de insultos contra o seu aliado no início deste ano, em meio a negociações tensas sobre o acordo com o Irão.

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