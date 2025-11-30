Netanyahu solicita oficialmente indulto em seu julgamento por corrupção

A- A+

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que enfrenta um julgamento por corrupção, anunciou neste domingo (30) que apresentou um pedido formal de indulto ao presidente Isaac Herzog, alegando que os prolongados processos judiciais estão dividindo o país.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu a Herzog no início do mês para solicitar que concedesse o indulto a Netanyahu, que nega ter cometido irregularidades nos processos judiciais em curso.

O gabinete do presidente israelense informou neste domingo que "trata-se de um pedido extraordinário, que acarreta implicações significativas".

"Após receber todas as opiniões relevantes, o presidente analisará o pedido de forma responsável e sincera", afirma um comunicado divulgado pelo gabinete de Herzog.

Embora tenha afirmado que deseja levar o julgamento até o fim para provar sua inocência, Netanyahu justificou posteriormente a solicitação em nome do "interesse público" em um vídeo divulgado por seu gabinete, no qual destacou os "enormes desafios" enfrentados pelo país.

"A continuidade do julgamento está nos dilacerando internamente, provocando divisões profundas e intensificando as fraturas", argumentou o primeiro-ministro em seu vídeo, em um momento de fortes divergências políticas entre seus apoiadores e críticos.

"Estou convencido, como muitos outros no país, de que o fim imediato do julgamento ajudará muito a acalmar os ânimos e promoverá a ampla reconciliação de que nosso país tanto precisa", acrescentou.

Netanyahu recordou que seu julgamento começou há quase seis anos e afirmou que prestar depoimento três vezes por semana era "uma exigência impossível de cumprir".

Em setembro, Herzog insinuou que poderia conceder o indulto, ao declarar em uma entrevista à rádio militar que o julgamento do primeiro-ministro "pesa muito sobre a sociedade israelense".

Netanyahu e sua esposa, Sara, são acusados de aceitar produtos luxuosos avaliados em mais de 260.000 dólares, como charutos, joias e bebidas, de bilionários em troca de favores políticos.

Em outros dois casos, ele é acusado de tentar negociar uma cobertura mais favorável em dois meios de comunicação israelenses.

Netanyahu, 76 anos, é o primeiro-ministro israelense que permaneceu mais tempo no cargo, com mais de 18 anos à frente de Israel desde 1996.

Ele já anunciou que disputará as próximas eleições, que devem acontecer antes do final do ano de 2026.

Durante seu atual mandato, que começou no final de 2022, o líder do partido de direita Likud propôs reformas judiciais profundas que, segundo seus críticos, tinham como objetivo enfraquecer os tribunais.

Seu projeto desencadeou grandes manifestações que só terminaram com o início da guerra na Faixa de Gaza, provocada pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

