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Guerra no Oriente Médio

Netanyahu 'vai conversar' com presidente libanês, anuncia ministra israelense

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que os "líderes" de Israel e do Líbano conversariam nesta quinta-feira(16)

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O Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin NetanyahuO Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - Foto: GPO / AFP

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, “vai conversar” com o presidente do Líbano, Joseph Aoun, declarou nesta quinta-feira (16) a ministra israelense da Inovação, Gila Gamliel, à rádio militar.

"O primeiro-ministro vai conversar pela primeira vez com o presidente do Líbano após tantos anos de ruptura total do diálogo entre os dois países. Esperamos que a iniciativa conduza finalmente à prosperidade e ao desenvolvimento do Líbano como Estado", declarou Gamliel, sem revelar os dados, nem como aconteceu a conversa.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que os “líderes” de Israel e do Líbano conversariam nesta quinta-feira. "Não estamos a par de nenhum contato previsto com a parte israelense e não fomos informados sobre isso pelos canais oficiais", declarou uma fonte libanesa à AFP.

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