caso flordelis Netas de Flordelis anunciam bazar com roupas da ex-deputada Venda das roupas foi divulgada por Rayane dos Santos Oliveira, absolvida das acusações de participação na morte do pastor Anderson do Carmo

Netas da ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza usaram as redes sociais para anunciar um bazar feito com roupas da pastora. O vídeo de divulgação do bazar foi gravado por Rayane dos Santos Oliveira — neta de Flordelis e filha adotiva de Simone —, absolvida das acusações de envolvimento com a morte do pastor Anderson do Carmo.

No vídeo, Rayane aparece ao lado da irmã, e explica que a pastora deixou, antes da prisão, roupas ainda com etiqueta. Ela também explica que as peças tem valor sentimental para Flordelis. “Eu, minha irmã e algumas outras irmãs tomamos a iniciativa de fazer um bazar. Esse bazar vai ser com roupas da Flor. Nada menos que da Flor. Tem muita roupa nova, na etiqueta. Muita roupa boa”, diz a neta.

Ela também diz que a família está saindo do imóvel onde o crime aconteceu, e atribui à mudança uma das razões para a venda das roupas. “Estamos em processo de mudança. Graças a Deus vamos nos mudar dessa casa. Tem três malas de roupa que ela usaria no dia a dia dela, que a gente não daria para ninguém, mas essas coisas estão mofando, dando traças, e são muito caras. Tivemos a ideia de fazer o bazar”.

Atualmente, Flordelis divide cela com a filha biológica, Simone dos Santos Rodrigues, na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio. Ambas foram condenadas por envolvimento na morte de Anderson do Carmo, marido de Flordelis e padrasto de Simone. Elas ocupam um cubículo destinado a presas que possuem problemas de saúde, segundo informações da defesa da parlamentar cassada.

Simone foi transferida para a penitenciária onde estava a mãe logo após o julgamento de ambas, em novembro do ano passado. Antes, por determinação judicial, elas não podiam ter contato e nem ficar na mesma unidade. Flordelis já está no Talavera Bruce desde agosto de 2021,mês de sua prisão. Já sua filha estava no presídio Oscar Stevenson, em Benfica, antes de ir para a unidade.

Segundo sua defesa, Flordelis tem desmaios frequentes, convulsões e já teve um episódio de isquemia cerebral (acidente vascular cerebral) há alguns anos. Ela usa medicamentos controlados. Já sua filha Simone tem um cisto no ovário e precisa fazer acompanhamento de um câncer tratado por ela até 2017.

Flordelis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão, acusada de ser mandante da morte do pastor, de tentativas anteriores de matá-lo, de associação criminosa armada e uso de documento falso (pelo plano de uma carta fraudada). Já Simone foi condenada a 31 anos e quatro meses de prisão, também por participação no homicídio de Anderson, tentativas de homicídio anteriores e associação criminosa armada.

A ex-deputada está presa desde 13 de agosto de 2021, dois dias após seu mandato de deputada federal ter sido cassado. Já Simone está atrás das grades desde 25 de agosto de 2020. O julgamento de Flordelis e Simone, em novembro de 2022, durou seis dias.

As defesas de mãe e filha ainda recorrem das condenações, com pedidos para anular o julgamento. Já o Ministério Público pede o aumento das penas de ambas.

