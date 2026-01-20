A- A+

Streaming Netflix supera estimativas e diz que vai aumentar os gastos com programação em 2026 Empresa teve ganho de US$ 2,42 bilhões, avanço de 29,4% na comparação anual

A Netflix divulgou resultados do quarto trimestre que superaram em grande medida as estimativas de Wall Street, mas apresentou uma projeção cautelosa para os próximos meses, citando maiores gastos com programação e o custo de conclusão do acordo com a Warner Bros. Discovery.

A líder de streaming disse nesta terça-feira (20) que planeja aumentar em 10% os gastos com filmes e séries em 2026, ao mesmo tempo em que avança com os planos de comprar o estúdio e o negócio de streaming da Warner Bros., em um acordo que uniria duas das maiores empresas de entretenimento do mundo.

A Netflix gastou cerca de US$ 18 bilhões em programação no ano passado, com o número de assinantes crescendo quase 8% e ultrapassando 325 milhões.

Para o trimestre atual, a Netflix prevê lucro de 76 centavos de dólar por ação, abaixo das estimativas de Wall Street, que eram de 82 centavos de dólar. As vendas devem totalizar US$ 12,2 bilhões, em linha com as expectativas.

As ações da Netflix caíram até 5,1%, para US$ 82,60, no after-market, após o anúncio dos resultados.

A conclusão do acordo com a Warner Bros. adicionará US$ 275 milhões em custos neste ano, além dos US$ 60 milhões já gastos até o fim do ano passado. A Netflix suspenderá a recompra de ações para acumular caixa para a aquisição, de acordo com sua carta trimestral aos acionistas.

A empresa está comprando a Warner Bros. para obter uma das bibliotecas de filmes e séries de TV mais ricas do mundo, conteúdo que pode ser explorado para criar novos materiais e ajudar a expandir negócios mais recentes, como produtos de consumo, experiências e videogames.

O orçamento de programação do ano passado resultou em um aumento marginal na audiência da Netflix, com o engajamento geral crescendo cerca de 2% no segundo semestre.

Ainda assim, mesmo com a desaceleração no crescimento de novos usuários e do volume de visualizações, a Netflix manteve crescimento de vendas em dois dígitos ao aumentar preços e introduzir publicidade.

A empresa espera elevar os preços em 2026 e prevê que as vendas de anúncios dobrem neste ano, passando de US$ 1,5 bilhão em 2025.

A gigante do streaming reportou vendas de US$ 12,1 bilhões no quarto trimestre . A Netflix registrou vendas de US$ 45,2 bilhões em todo o ano de 2025, um aumento de 16% em relação ao ano anterior.

A empresa teve lucro US$ 2,42 bilhões, alta de 29,4% no quarto trimestre na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. O lucro por ação ficou em US$ 0,56, ante os US$ 0,43 no quarto trimestre de 2024.

A empresa teve uma programação particularmente forte para encerrar o ano, incluindo os episódios finais de Stranger Things, uma série documental sobre o magnata do hip-hop Sean Combs e um novo filme de Frankenstein.

A Netflix deixou de fornecer atualizações regulares sobre seu número total de assinantes, orientando os investidores a se concentrarem em métricas financeiras mais tradicionais.

Para todo o ano de 2026, a Netflix prevê que as vendas cresçam até 14%, alcançando US$ 51,7 bilhões, com uma margem operacional de 31,5%.

A empresa está envolvida em uma disputa acirrada pela aquisição dos negócios de streaming e estúdio da Warner Bros. Na terça-feira, anunciou um acordo revisado para comprar essas divisões por US$ 27,75 por ação em dinheiro, após anteriormente ter oferecido uma combinação de dinheiro e ações. A Warner Bros. planeja desmembrar suas redes de TV a cabo em uma transação separada.

A Paramount Skydance, liderada pelo herdeiro do setor de tecnologia David Ellison, está oferecendo US$ 30 por ação em dinheiro por toda a Warner Bros.

