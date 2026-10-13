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SAÚDE

Netinho: entenda o que é linfoma não Hodgkin

Cantor morreu na manhã de 13 de outubro, vítima de complicações decorrentes de um linfoma não Hodgkin

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Netinho: entenda o que é linfoma não HodgkinNetinho: entenda o que é linfoma não Hodgkin - Foto: Reprodução/Instagram (@netinhooficialbrasileiro)

O cantor Netinho, um dos principais nomes do axé music, morreu na manhã desta terça-feira (13), aos 60 anos, em um hospital de Salvador. O artista enfrentava um linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático, diagnosticado em 2025. Ele estava internado no Hospital Aliança Star desde o fim de setembro, após a recidiva da doença.

Poucos dias depois da nova internação, a equipe do cantor anunciou seu afastamento temporário das redes sociais para que ele pudesse se concentrar no tratamento.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), são mais de 20 tipos diferentes de linfoma não-Hodgkin. Mas os dois subtipos mais comuns são: difuso de grandes células B (linfoma agressivo) e folicular (linfoma indolente). Eles podem acometer crianças, adolescentes e adultos. Porém, é mais comum durante o envelhecimento.

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Sintomas
Os linfomas não-Hodgkin apresentam diversos sintomas, que variam de acordo com o tipo específico de linfoma, do estágio da doença e da localização dos linfonodos afetados. Os listados pelo INCA como mais importantes são:

Diagnóstico
O diagnóstico de linfoma não Hodgkin geralmente pede uma variedade de exames e testes para confirmar a presença da doença e determinar o tipo específico de linfoma. Os principais métodos são exames físicos e histórico médico, exames de sangue, biópsia de gânglio linfático e exames de imagem, como tomografia computadorizada e ressonância magnética.

Tratamento
O tratamento para linfomas não Hodgkin pode variar consideravelmente com base no seu tipo específico, estágio da doença, idade do paciente e saúde como um todo. Geralmente, o tratamento pode envolver uma combinação de terapias, incluindo quimioterapia, CAR-T, radioterapia e imunoterapia.

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