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SAÚDE Netinho: entenda o que é linfoma não Hodgkin Cantor morreu na manhã de 13 de outubro, vítima de complicações decorrentes de um linfoma não Hodgkin

O cantor Netinho, um dos principais nomes do axé music, morreu na manhã desta terça-feira (13), aos 60 anos, em um hospital de Salvador. O artista enfrentava um linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático, diagnosticado em 2025. Ele estava internado no Hospital Aliança Star desde o fim de setembro, após a recidiva da doença.

Poucos dias depois da nova internação, a equipe do cantor anunciou seu afastamento temporário das redes sociais para que ele pudesse se concentrar no tratamento.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), são mais de 20 tipos diferentes de linfoma não-Hodgkin. Mas os dois subtipos mais comuns são: difuso de grandes células B (linfoma agressivo) e folicular (linfoma indolente). Eles podem acometer crianças, adolescentes e adultos. Porém, é mais comum durante o envelhecimento.

Sintomas

Os linfomas não-Hodgkin apresentam diversos sintomas, que variam de acordo com o tipo específico de linfoma, do estágio da doença e da localização dos linfonodos afetados. Os listados pelo INCA como mais importantes são:

Aumento dos gânglios linfáticos: É um dos sintomas mais comuns dos linfomas não-Hodgkin. Pode ocorrer o aumento de linfonodos em várias regiões do corpo, como pescoço, axilas, virilha, abdômen ou região mediastinal (no tórax);



É um dos sintomas mais comuns dos linfomas não-Hodgkin. Pode ocorrer o aumento de linfonodos em várias regiões do corpo, como pescoço, axilas, virilha, abdômen ou região mediastinal (no tórax); Sudorese noturna: Suor durante a noite em excesso, especialmente durante o sono, podem ser intensos o suficiente para encharcar roupas e lençóis;



Suor durante a noite em excesso, especialmente durante o sono, podem ser intensos o suficiente para encharcar roupas e lençóis; Perda de peso inexplicada: Perda de peso significativa e não intencional, geralmente de mais de 10% do peso corporal total em um período de seis meses;



Perda de peso significativa e não intencional, geralmente de mais de 10% do peso corporal total em um período de seis meses; Fadiga e fraqueza: Sensação de cansaço extremo e falta de energia, mesmo com atividades leves;



Sensação de cansaço extremo e falta de energia, mesmo com atividades leves; Febre: A febre pode ser intermitente ou persistente, sem uma causa aparente;



A febre pode ser intermitente ou persistente, sem uma causa aparente; Coceira na pele: Ainda que não apresente erupções cutâneas visíveis, pode ser um sintoma;



Ainda que não apresente erupções cutâneas visíveis, pode ser um sintoma; Sintomas respiratórios: Tosse persistente, falta de ar, dor no peito ou respiração ofegante podem ocorrer quando os linfonodos no mediastino ou pulmões estão envolvidos;



Tosse persistente, falta de ar, dor no peito ou respiração ofegante podem ocorrer quando os linfonodos no mediastino ou pulmões estão envolvidos; Sintomas gastrointestinais: Aumento do volume abdominal, dor abdominal, náuseas, vômitos ou alterações nos hábitos intestinais.

Diagnóstico

O diagnóstico de linfoma não Hodgkin geralmente pede uma variedade de exames e testes para confirmar a presença da doença e determinar o tipo específico de linfoma. Os principais métodos são exames físicos e histórico médico, exames de sangue, biópsia de gânglio linfático e exames de imagem, como tomografia computadorizada e ressonância magnética.

Tratamento

O tratamento para linfomas não Hodgkin pode variar consideravelmente com base no seu tipo específico, estágio da doença, idade do paciente e saúde como um todo. Geralmente, o tratamento pode envolver uma combinação de terapias, incluindo quimioterapia, CAR-T, radioterapia e imunoterapia.

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