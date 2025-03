Netinho: veja os sintomas do câncer linfático, doença que acomete o cantor

A- A+

O cantor Netinho, de 58 anos, foi diagnosticado com um câncer no sistema linfático, também chamado de linfoma, de acordo com um boletim médico divulgado neste domingo (23).

O artista estava internado no Hospital Aliança, em Salvador, desde o final de fevereiro após relatar dificuldade para andar devido à forte dor nas costas.

"O cantor segue em tratamento com suporte médico especializado", diz um trecho da nota, que afirma que Netinho está sob acompanhamento oncológico.

Como ocorre o câncer linfático?

O câncer linfático acomete inicialmente as células presentes no sistema linfático, as quais fazem parte do sistema imunológico e ajudam no combate a vírus e bactérias.

O seu espalhamento pelo corpo ocorre de maneira desordenada. Como um efeito em cadeia, isso compromete a imunidade.

Segundo o Ministério da Saúde, existem mais de 40 subtipos de linfomas.

Os dois principais são linfomas de Hodgkin e linfomas não-Hodgkin.

Sintomas do câncer linfático

Alguns dos sintomas mais comuns associados aos linfomas são:

Surgimento de ínguas, como são chamados pequenos caroços, em especial na região do pescoço, axila e virilha;

Calafrios noturnos;

Perda de peso;

Perda de apetite; e

Coceira na pele.

Após ser descoberta, a doença é tratável, especialmente se estiver em estágios menos avançados.

Geralmente, a principal forma de tratamento é a quimioterapia, associada ou não à imunoterapia (anticorpo monoclonal), dependendo do tipo específico de linfoma.

