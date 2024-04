Neurite óptica: entenda a doença que afetou os olhos do ator Felipe Simas

A- A+

CONDIÇÃO Neurite óptica: entenda a doença que afetou os olhos do ator Felipe Simas Nas redes sociais, ele falou sobre a condição e sobre outra doença, o distúrbio do espectro da neuromielite óptica

O ator Felipe Simas foi às redes sociais nesta segunda-feira (29) para falar sobre seu diagnóstico de neurite ótica, uma inflamação nos olhos.

Durante o papo, ele explicou que essa doença pode ser um dos primeiros sinais do distúrbio do espectro da neuromielite óptica (NMOSD) — uma doença autoimune rara que afeta o sistema nervoso central. No entanto, o ator fez questão de ressaltar que não foi diagnosticado para a NMOSD.

O que é neurite óptica?

A neurite óptica é a inflamação do nervo óptico — estrutura cuja principal função é "conectar" os olhos com o cérebro. A condição é mais comum em adultos com 20 a 40 anos.

Segundo o site do Manual MSD (portal cujos conteúdos são destinados a médicos e farmacêuticos), a maioria dos casos "resulta de doenças desmielinizantes, particularmente esclerose múltipla", sendo, muitas vezes, a neurite óptica um sinal inicial da esclerose múltipla. No entanto, outros problemas de saúde também podem causar o quadro

Quais são os sintomas da neurite óptica?

Dor ocular leve;

Perda parcial ou total da visão.

Os sintomas costumam aparecer apenas em um dos olhos.

Como é feito o diagnóstico e o tratamento da neurite óptica?

O diagnóstico da neurite óptica é feito através da avaliação clínica a de um exame de ressonância magnética do cérebro e das órbitas.

Já o tratamento é feito com corticoide, principalmente se houver suspeita de esclerose múltipla.

E a NMOSD?

Já o distúrbio do espectro da neuromielite óptica causa neurite óptica aguda (por isso Simas falou sobre o problema), algumas vezes bilateral, além de desmielinização da medula espinal cervical ou torácica. A neuromielite óptica anteriormente era considerada uma variante da esclerose múltipla, mas atualmente é reconhecida como uma doença diferente.

Os sintomas são semelhantes àqueles da esclerose múltipla (EM), entretanto, o NMOSD normalmente afeta os olhos e a medula espinhal, enquanto a esclerose múltipla também afeta o cérebro.

