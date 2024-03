A- A+

CUIDADOS Neurocientista alerta sobre as 3 bebidas que fazem sua pele parecer mais velha Certos líquidos podem ajudar a desidratar o organismo, o que consequentemente desgasta a pele deixando-a com uma aparência mais velha

Um neurocientista está viralizando no TikTok ao mostrar que certas bebidas que são populares e consumidas diariamente por milhões de pessoas ajudam a deixar a pele mais envelhecida em razão de suas propriedades que ajudam a desidratar o organismo.

Robert Love afirma, entretanto, que cada pessoa é diferente, assim como cada tipo de pele também, ou seja, algumas das bebidas podem não fazer a pele de todo mundo envelhecer, mas sim de uma grande maioria. Porém, a regra é que ter uma dieta balanceada e comer comidas saudáveis, além de praticar exercícios, ajudam a melhorar a qualidade da pele.

O especialista em ajudar pessoas a prevenir a doença de Alzheimer arrecadou mais de 13,2 milhões de espectadores e 1,8 milhão de seguidores em sua página TikTok onde discute outras áreas da saúde.

A primeira bebida que Love afirma que as pessoas devem parar de consumir é o álcool, pois ele desidrata a pele e, portanto, faz com que pareça mais velha.

"O álcool também envelhece o cérebro e envelhece o corpo. O álcool é prejudicial ao intestino, e certamente prejudicial ao fígado. O álcool prejudica a conexão cérebro-intestino e o álcool é diretamente prejudicial ao cérebro e ao sono. Todas essas coisas tornam o álcool extremamente prejudicial à sua pele e a todo o seu corpo”, afirma.

A segunda bebida é o refrigerante, segundo Love, as bebidas gaseificadas são frequentemente carregadas de açúcares que aumentam a glicemia — podendo levar à inflamação da pele, que é a principal causa do envelhecimento. "Não me fale sobre refrigerante diet. Refrigerante diet é ainda pior”, revelou.

A terceira, talvez seja a pior para os brasileiros, e veio como uma “surpresa” para o especialista. O café. Embora a bebida traga benefícios promissores à saúde, incluindo ser boa para o cérebro e as bactérias intestinais, a cafeína é um diurético, o que pode levar a desidratação.

“Não estou dizendo para não beber café nunca mais. Se você gosta de café ou de bebidas que contenham café — e muitas delas são muito saudáveis para o cérebro e o corpo — certifique-se de que sua pele esteja em bom estado”, afirma.

Love aconselha beber muita água entre os cafés para manter a pele hidratada e com aspecto jovem.

