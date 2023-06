Neurocirurgião é denunciado pelo MP-RJ por violação sexual praticada contra paciente

A- A+

O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o neurocirurgião Salim Michel Yazeji por violação sexual, ao tocar indevidamente partes íntimas de uma paciente durante atendimento. O médico, que já foi condenado e cumpriu pena pelo mesmo crime, é réu em outros processos na Justiça, onde também responde por crimes sexuais.

De acordo com a denúncia, no dia 7 de novembro de 2022, durante uma consulta, o neurocirurgião mandou a paciente levantar o vestido e, em seguida, apalpou seu glúteo e tocou seu ânus. Desconfortável, a vítima abaixou o vestido e procurou ajuda.

Segundo o MP, o médico ainda importunou a vítima com questionamentos inapropriados e com cunho sexual.

Na época, o especialista trabalhava na Coordenação Regional de Emergência, no Centro do Rio, de onde foi desligado em novembro de 2022.



Em nota, a secretaria municipal de Saúde do Rio afirmou que contribui com as investigações junto às autoridades policiais e o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro - Cremerj.

Em 2020, Yazeji foi condenado pela Justiça por violação sexual mediante fraude, mas acabou sendo solto um ano depois, ainda durante a pandemia, em razão da idade avançada. O médico ainda possui outras anotações criminais. O que indica, segundo a denúncia, uma conduta criminosa habitual e reiterada.

Yazeji que possui uma clínica especializada em Ipanema, na Zona Sul do Rio, que leva seu nome, continua com o cadastro ativo e regular junto ao Cremerj.

