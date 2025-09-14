A- A+

Repercussão Médico pernambucano elogia atirador que matou Charlie Kirk; órgãos e governo dos EUA se manifestam Após a repercussão negativa, o profissional foi desligado de uma das clínicas onde atuava, no Recife, e teve o visto americano revogado

Um médico neurocirurgião pernambucano elogiou, nas redes sociais, a mira do atirador que matou o ativista de direita dos Estados Unidos Charlie Kirk, na última quarta-feira (10). Após a repercussão negativa, o profissional foi desligado de uma das clínicas onde atuava, no Recife, e teve o visto americano revogado.

Em uma publicação no Instagram, o médico comentou: “Um salve a este companheiro de mira impecável. Coluna cervical”. O posicionamento foi compartilhado por vários políticos brasileiros de direita, incluindo o líder do PL na Câmara de Vereadores do Recife, Thiago Medina.

“Neurocirurgião aqui do Recife comemorando a morte do Charlie Kirk. Irei encaminhar para o CRM/PE e governo do estado de Pernambuco pedindo a cassação do seu registro e sua exoneração. Ricardo, você foi brincar e vai sair com o registro cassado e exonerado. Seu mau-caráter”, disse o vereador no X (Twitter).

No X, o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, anunciou que o visto do médico será revogado, caso ele tenha.

“Eu pessoalmente instruí o chefe de Assuntos Consulares a revogar o visto dos EUA dele, caso tenha um, e a colocar um alerta para que ele nunca receba um”, disse Landau.

O vice-secretário também analisou a mensagem deixada pelo médico nas redes sociais.

"De todo o conteúdo depravado que vi online, este pode ser o mais chocante. Este é um neurocirurgião do Brasil. Ele não apenas elogia o assassino de Charlie Kirk por sua 'pontaria impecável', como também, com precisão cirúrgica, especifica: 'coluna cervical'", afirmou.

Posicionamentos

O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) informou que recebeu uma denúncia, motivada por ampla repercussão nas redes sociais, envolvendo a conduta de um médico inscrito no conselho.

“O Cremepe esclarece que será seguido o rito processual previsto para a devida apuração do caso e que todas as sindicâncias instauradas pela autarquia tramitam sob sigilo processual, a fim de preservar a lisura e a efetividade da investigação. Os procedimentos seguem as diretrizes do Código de Processo Ético-Profissional (CPEP), estabelecido pela Resolução CFM nº 2.306/2022”, destacou.

O Recife Day Clinic, uma das instituições em que o médico atuava, publicou uma nota repudiando o comentário deixado pelo profissional nas redes e anunciando o desligamento do neurocirurgião.

“O Recife Day Clinic vem a público esclarecer que as opiniões expressas recentemente por um médico que atendia em nossa instituição, em suas redes sociais são estritamente pessoais e não refletem, em nenhuma circunstância, os valores e princípios desta instituição”, disse.

A instituição reiterou que tem como compromisso fundamental a ética médica, o respeito à vida, à diversidade de opiniões e o acolhimento humanos.

“Diante da gravidade do ocorrido, comunicamos que o profissional em questão foi banido definitivamente de suas atividades no Recife Day Clinic. Reiteramos nosso compromisso com a ética, o respeito e a responsabilidade no cuidado aos nossos pacientes e à sociedade”, finalizou.

Já a Cooperativa de Trabalho Médico Unimed Recife informou que o caso será analisado com “máxima brevidade em reunião extraordinária do Conselho de Administração, órgão competente para tal, em conjunto com o nosso corpo jurídico”.

“Por ser uma cooperativa, algumas medidas não podem ser tomadas de forma imediata, como no caso de empresas particulares. Serão adotadas as medidas cabíveis, à luz da legislação aplicável e das normas internas da cooperativa, diante de tão grave conduta, que repercutiu na classe médica e na sociedade”, disse.

