Neuroma de Morton: entenda condição que acomete Lore Improta

A dançarina e empresária Lore Improta, esposa do cantor Leo Santana, foi diagnosticada há 10 anos com neuroma de Morton.



A condição é uma inflamação do nervo interdigital do pé e ocorre geralmente entre o terceiro e o quarto dedo.

Musa da Viradouro, ela contou em entrevista recente que continuará os preparativos para desfilar no Carnaval.

O que causa o neuroma de Morton?

O neuroma pode aparecer por conta de traumas repetitivos na região do antepé (parte da frente do pé), principalmente pelo uso de calçados que causam pressão na região.



Os principais sintomas ligados à doença são dores nos pés, inchaço e a sensação de dormência.

Forma-se um caroço na sola do pé?

Especialistas explicam que a pessoa acometida pode ter a sensação de ter um caroço na região do antepé, porém não se forma realmente um caroço.

Principais tratamentos para o neuroma de Morton

Os principais tratamentos para o neuroma de Morton variam de acordo com os sintomas.



Podem ser indicados medicamentos, órteses (palmilhas ortopédicas) e também cessar o uso de saltos ou sapatos apertos.



Além disso, em casos mais graves, a cirurgia para tratar o nervo afetado pode ser uma opção.

