Neuropsicóloga infantil explica se é saudável deixar bebê chorar para ele aprender a dormir sozinho

Há muito debate entre especialistas sobre diferentes aspectos do sono das crianças. Na verdade, uma das maiores questões é se é saudável deixar um bebê chorar para que ele aprenda a dormir sozinho.

Olga Lucía Yepes, especialista em psicologia clínica e desenvolvimento infantil, com mestrado em psicologia clínica e neuropsicologia clínica, consultora certificada em sono infantil e com 15 anos de experiência no gerenciamento de problemas emocionais e comportamentais, conversou com o El Tiempo sobre esse tema e revelou se é realmente uma boa ideia tomar esse tipo de decisão em relação ao sono do bebê.

É importante destacar que, à medida que as crianças crescem, seus horários de dormir mudam e vai diminuindo. Este é o tempo de sono dependendo da idade:

0-3 meses: 14 a 17 horas por dia, incluindo cochilos, que podem ser quatro ou mais.

4 a 6 meses: 12 a 15 horas por dia, incluindo cochilos.

6 a 12 meses: 12 a 14 horas por dia, incluindo cochilos.

1-2 anos: 11h às 14h, incluindo cochilos, que podem ser apenas um.

3 a 5 anos: 10 a 12 horas por dia, sem soneca.

Bebês recém-nascidos precisam de aproximadamente 18 horas de sono a cada 24 horas, que podem ser divididas em 50% durante o dia e 50% à noite, de acordo com Yepes.

— No entanto, os recém-nascidos muitas vezes acordam completamente durante a noite porque precisam ser alimentados com frequência e, além disso, seus padrões de sono ainda são muito imaturos. À medida que crescem e seu sono amadurece, os despertares tendem a diminuir — disse a especialista.

Foto: @@ pch.vector/Freepik

A neuropsicóloga destaca que se for permitido que os bebês durmam mais durante o dia, do que suas necessidades exigem, a noite será afetada. Eles podem ter dificuldade para adormecer e podem ter mais despertares noturnos.

É saudável deixar um bebê chorar à noite para ajudá-lo a aprender a dormir sozinho?

Olga Lucía Yepes explicou que deixar um bebê chorar por várias noites para que ele "aprenda" a dormir é um método conhecido como "chorar até dormir", mas que não é recomendado devido às implicações psicológicas e emocionais.

— O que acontece com esse método é que o bebê inicialmente chora muito, mas depois experimenta uma liberação tão alta de cortisol, o hormônio do estresse, que seu cérebro parece desligar e ele simplesmente se cansa de chorar. Com o passar dos dias, ocorre o que chamamos de 'desamparo aprendido' em psicologia, onde o bebê aprende que, mesmo que chore, suas figuras de apego não virão para suprir suas necessidades emocionais — disse a especialista.

A neuropsicóloga infantil afirmou que, para um bebê dormir sozinho, os pais ou responsáveis devem levar em consideração "o estágio de desenvolvimento em que ele se encontra, que não esteja passando por uma regressão do sono, e a teoria do apego, que sempre responde às necessidades emocionais da criança para construir um apego seguro".

A especialista recomenda que a melhor idade para uma criança sair do berço e começar a dormir sozinha é aproximadamente aos 3 anos.

— Para fazer essa transição, a criança deve estar interessada em sair do berço para uma cama de criança grande, não deve haver grandes mudanças em seu ambiente ou arredores, e a criança pode ter começado a escapar ou sair do berço — explicou ela.

Chupetas e telas: aliadas ou inimigas?

Já se sabe que chupetas e dispositivos eletrônicos são amplamente utilizados durante as rotinas de sono dos bebês. Essas são "ferramentas" que alguns pais usam para facilitar o sono dos filhos. No entanto, a questão é: eles são saudáveis para o desenvolvimento do sono das crianças?

— Usar chupeta ajuda os bebês a se acalmarem porque ajuda no reflexo de sucção. No nível cerebral, a sucção libera endorfinas e serotonina, que ajudam no bem-estar emocional e permitem que eles relaxem — explica.

De fato, um estudo chamado 'Uso de chupeta durante o sono e risco de síndrome da morte súbita infantil' por Kathleen MN Vennemann, que foi publicado no periódico científico Pediatrics, periódico oficial da Academia Americana de Pediatria (AAP), concluiu que bebês que usam chupetas enquanto dormem têm um risco consideravelmente menor de morrer de síndrome da morte súbita infantil (SMSI) em comparação com aqueles que não usam.

— Por outro lado, o uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir "afeta o sono, já que a luz azul emitida por esses dispositivos interfere na produção de melatonina, um dos hormônios responsáveis pelo sono, o que se traduz em dificuldades para as crianças adormecerem e conseguirem um sono profundo à noite — disse Yepes.

Essa avaliação também é apoiada por um estudo publicado no periódico JAMA Pediatrics em 2019, intitulado "Associação entre tempo de tela e duração e qualidade do sono em crianças pequenas", que conclui que o tempo excessivo de tela pode ter efeitos negativos no sono de crianças pequenas, reduzindo tanto a duração quanto a qualidade do sono.

Por esse motivo, é importante estabelecer rotinas de sono que evitem o uso de telas. A especialista recomenda:

Dê uma chance.

Banho (se for relaxante para o bebê e não o estimular mais).

Massagem ou história.

Apague a luz e coloque-o para dormir no berço.

Quais são os sinais de que um bebê está pronto para dormir a noite toda sem acordar?

Segundo Yepes, para que um bebê esteja pronto para dormir a noite toda, vários aspectos precisam se unir.

Seu bebê deve ter peso e crescimento adequados para que não sejam necessárias mamadas noturnas.

Espera-se que, por volta dos 6 meses, o sono se torne mais organizado em termos de cochilos e sono noturno, facilitando o sono a noite toda.

Você deve ter rotinas de sono adequadas.

As necessidades de sono diurno e noturno devem ser respeitadas.

Você precisa aprender a adormecer de forma independente para que, quando tiver microdespertares à noite, consiga conectar seus ciclos de sono.

Em resposta ao mito de que bebês que dormem mal são sempre considerados "difíceis" ou "inquietos", a especialista indicou que isso não é verdade. Na verdade, bebês que dormem mal têm múltiplas causas, como: maus hábitos na hora de dormir, incapacidade de adormecer sozinhos, dieta pobre que inclui doces, uso inadequado de telas e pouca brincadeira ao ar livre e contato com a natureza, entre outros fatores que influenciam o sono.

Como lidar com os medos e pesadelos das crianças?

De acordo com a Academia Americana de Pediatria (AAP), à medida que as crianças se aproximam dos 2 anos, elas começam a ter sonhos mais detalhados, que podem incluir pesadelos. Diante disso, a especialista recomenda:

Tenha uma rotina estabelecida.

Evite usar telas pelo menos 2 horas antes de dormir.

Deixe-o dormir com um bicho de pelúcia.

Se necessário, use uma luz fraca, mas vermelha, pois ela não interfere na secreção de melatonina.

— Aproximadamente dos 2 aos 7 anos, as crianças estão em uma fase de desenvolvimento cognitivo que envolve o pensamento mágico, que lhes permite ver as coisas em sua imaginação como reais. O papel dos pais é de apoio e validação, porque o medo deles é real — conclui Yepes.

