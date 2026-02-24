Nevasca paralisa trens, aeroportos e deixa 650 mil sem luz nos EUA

A- A+

Uma forte tempestade de neve que começou a atingir o nordeste dos EUA no domingo afetou 40 milhões de americanos e deixou mais de 650 mil sem energia nesta segunda-feira, 23. Apenas em Massachusetts e New Jersey, 400 mil ficaram no escuro, segundo o site Poweroutage.us, que monitora interrupções no fornecimento de energia.

Ventos fortes e alertas de nevasca, com interrupções no transporte, cancelamento de voos e fechamento de escolas e empresas, deixaram milhões de pessoas presas em casa. Oito Estados declararam estado de emergência.

Autoridades fecharam as rodovias no Estado de Nova York. Na cidade, o prefeito Zohran Mamdani proibiu deslocamentos não essenciais de veículos e ordenou o fechamento de escolas. Os Estados vizinhos de New Jersey e Rhode Island impuseram restrições semelhantes.

Em dezenas de localidades, a neve chegou a 90 centímetros. "Essa parece ser a pior nevasca que tivemos em uma década", disse Josh Estrella, porta-voz da cidade de Providence, Rhode Island, onde 84 centímetros de neve haviam caído até o meio da tarde de ontem

A neve úmida e pesada, juntamente com os ventos fortes, quebrou galhos de árvores, resultando em um cenário invernal caótico que exigiu o trabalho de inúmeras equipes de remoção de neve.

Alertas

Mamdani anunciou um aumento salarial para os trabalhadores de remoção de neve, elevando o salário para US$ 30 por hora (cerca de R$ 155 a hora), ante os cerca de US$ 19 anteriores. Ele afirmou que mais de 800 pessoas já estavam nas ruas removendo a neve, garantindo que as aulas presenciais serão retomadas hoje.

Autoridades de Massachusetts, porém, pediram que as pessoas trabalhassem de casa, para manter as estradas livres para a remoção da neve e o restabelecimento da energia elétrica. Cerca de 350 veículos ficaram presos em todo o Estado durante a tempestade.

A nevasca também reduziu drasticamente o tráfego nos aeroportos, especialmente nos arredores da cidade de Nova York e de Boston. Mais de 6 mil voos programados para o dia foram cancelados em aeroportos dos EUA, com quase todas as chegadas e partidas suspensas nos principais centros de conexão do nordeste, de acordo com a FlightAware.

Cansaço

Os cancelamentos afetaram cerca de um em cada cinco voos nos EUA, segundo a Cirium, empresa de dados de aviação. Em um dia típico, cerca de 1% dos voos domésticos são cancelados.

Pelo menos 90% dos voos foram cancelados nos aeroportos Kennedy, Newark Liberty e Boston Logan, de acordo com o FlightAware. Ao menos 12 voos que partiriam do Brasil para os EUA, entre domingo, 22, e esta segunda, 23, tinham sido cancelados. Os principais destinos com rotas canceladas foram Boston e Nova York.

A segunda grande tempestade de inverno a afetar a Costa Leste em menos de um mês provocou frustração em parte da população. "Estou farto. Não quero ver nem mais um floco de neve", disse Vincent Greer, morador de Wildwood, em New Jersey, enquanto removia com uma pá a neve acumulada em frente ao seu prédio.

Fenômeno

A atual tempestade chega pouco depois de a região ter recuperado a normalidade após a passagem devastadora da outra frente fria que causou mais de 100 mortes. No fenômeno mais recente, a tempestade intensificou-se rapidamente, atingindo a categoria de "ciclone-bomba" e apresentando trovões e relâmpagos - dois fenômenos raramente vistos em tempestades de neve.

