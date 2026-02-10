Ter, 10 de Fevereiro

MUNDO

Nevascas deixaram 46 mortos no Japão

Tempestades de neve contínuas desde o fim de janeiro soterraram comunidades no norte e provocaram caos no trânsito

Nevascas deixaram 46 mortos no JapãoNevascas deixaram 46 mortos no Japão - Foto: Handout / Japan'S Ministry Of Defense / AFP

As fortes nevascas que caíram por quase três semanas no Japão deixaram 46 mortos e 558 feridos, segundo dados divulgados nesta terça-feira (10) pela Agência de Gestão de Incêndios e Desastres.

As tempestades de neve contínuas desde o fim de janeiro soterraram comunidades no norte e provocaram caos no trânsito, em particular ao longo da costa do Mar do Japão.

Segundo a polícia e as autoridades locais, muitos acidentes fatais ocorreram quando a neve acumulada nos telhados caiu sobre moradores ou quando as pessoas escorregaram ao tentar removê-la.

Na cidade de Aomori, norte do arquipélago, os moradores enfrentam 1,3 metro de neve, segundo a Agência Meteorológica do Japão.

