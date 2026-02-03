A- A+

MUNDO Nevascas incomuns no Japão deixam 30 mortos nas últimas duas semanas Aomori, região mais afetada, acumulou uma camada de neve de 4,5 metros

Nevascas incomuns no Japão provocaram 30 mortes nas últimas duas semanas, informaram as autoridades nesta terça-feira (3), incluindo uma mulher de 91 anos que foi encontrada sob três metros de neve diante de sua residência.

O governo central mobilizou tropas para ajudar os moradores de Aomori, a região mais afetada, onde uma camada de neve de até 4,5 metros permanece acumulada nas áreas mais remotas.

A primeira-ministra Sanae Takaichi convocou uma reunião especial do gabinete nesta terça-feira e pediu aos ministros que façam todo o possível para evitar mortes e acidentes.

Uma grande massa de ar frio provocou fortes nevascas ao longo da costa do Mar do Japão nas últimas semanas. Algumas áreas registraram mais que o dobro de neve dos volumes habituais.

De 20 de janeiro até esta terça-feira, 30 pessoas morreram em consequência das tempestades, segundo a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres.

Entre as vítimas fatais está Kina Jin, 91 anos, cujo corpo foi encontrado sob a neve em Ajigasawa, Aomori, informou à AFP uma fonte policial que pediu anonimato.

A polícia acredita que a mulher morreu esmagada pela neve que se desprendeu do telhado de sua casa. A causa da morte foi asfixia, segundo o policial. Ao lado do corpo, as autoridades encontraram uma pá de alumínio.

O governador de Aomori, Soichiro Miyashita, disse na segunda-feira que pediu a ajuda do Exército japonês.

