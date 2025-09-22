A- A+

Nicarágua assina acordos comerciais com regiões ucranianas ocupadas pela Rússia O país centro-americano é o principal aliado de Rússia e China na região

A Nicarágua assinou acordos comerciais com cinco regiões ucranianas ocupadas pela Rússia, informaram meios de comunicação oficiais de Manágua nesta segunda-feira (22).

Os acordos com as regiões de Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson e Sebastopol (Crimeia) foram assinados em Moscou por Laureano Ortega Murillo, filho dos copresidentes Daniel Ortega e Rosario Murillo, aliados do mandatário russo, Vladimir Putin.

"Ficamos muito honrados de firmar estes acordos de cooperação com estas regiões e repúblicas [...] que reivindicaram seu direito histórico de ser parte integral da Federação da Rússia", declarou Ortega Murillo, segundo o portal oficial El 19 Digital.

A Nicarágua prevê exportar alimentos e produtos agropecuários, entre outros, para estas regiões. "Estamos prontos para receber delegações das repúblicas e regiões com as quais estamos assinando estes acordos", afirmou Ortega Murillo.

O país centro-americano é o principal aliado de Rússia e China na região. Os vínculos com estas potências são conduzidos pelo filho dos copresidentes, de 48 anos.

O exército russo invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e agora ocupa cerca de 20% desse país. Moscou afirma que cinco regiões ucranianas fazem parte de seu território: Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia e Crimeia.

Em 2008, a Nicarágua também reconheceu a independência - instigada pela Rússia - das regiões separatistas georgianas de Abecásia e Ossétia do Sul. Além disso, confirmou a anexação da Crimeia por Moscou em 2014.

Rússia e Nicarágua mantêm uma estreita cooperação econômica e militar após o retorno de Ortega ao poder em 2007. O mandatário é um antigo aliado de Moscou que governou a Nicarágua desde o triunfo da Revolução Sandinista de 1979 até 1990.

