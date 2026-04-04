Seg, 06 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda04/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
religião

Nicaraguenses comemoram a Semana Santa com proibição de procissões nas ruas

Os copresidentes Daniel Ortega e Rosario Murillo, que governam a Nicarágua com poder absoluto, não autorizam nenhuma manifestação pública no país

Reportar Erro
iéis católicos participando da Via Sacra, presidida por Leopoldo José Brenes, Arcebispo Metropolitano, nos jardins da Catedral de Manágua, em Manágua.iéis católicos participando da Via Sacra, presidida por Leopoldo José Brenes, Arcebispo Metropolitano, nos jardins da Catedral de Manágua, em Manágua. - Foto: Cesar Perez / EL 19 DIGITAL / AFP

Milhares de nicaraguenses participaram, na sexta-feira (3), das comemorações da Semana Santa, limitadas aos átrios ou ao interior das igrejas, devido à proibição do governo de procissões nas ruas, criticada pelos Estados Unidos como uma séria violação da liberdade religiosa.

Os copresidentes Daniel Ortega e Rosario Murillo, casal que governa a Nicarágua com poder absoluto, não autorizam nenhuma manifestação pública no país, inclusive as religiosas, há quatro anos.

Fiéis que assistiram à celebração religiosa em Manágua asseguraram à AFP por telefone que a via-crúcis foi realizada nos jardins, em uma praça entre os muros da catedral, e sob vigilância policial.

Leia também

• Por que comemos ovos de chocolate na Páscoa? Entenda o significado dessa tradição

• Papa pede fim da guerra no Oriente Médio antes da Páscoa

• EUA sanciona diretor de prisão de segurança máxima da Nicarágua

Após a via-crúcis, o cardeal Leopoldo Brenes, que nunca se refere ao governo ou às restrições religiosas, calculou que na praça da catedral se reuniram mais de 25.000 pessoas, segundo declarações a veículos oficiais.

Na última terça-feira, o vice-secretário de Estado americano, Christopher Landau, assegurou no X que "a ditadura Ortega-Murillo nega ao povo da Nicarágua o direito a professar sua fé".

Em resposta em um comunicado na quarta-feira, o governo de Ortega e Murillo disse rechaçar "categoricamente as acusações perversas" e "falsas" de Washington.

Na sexta-feira, Murillo afirmou que a "mobilização" de fiéis nas igrejas contradiz aqueles que "deturpam" e criticou os religiosos, "que se dizem pastores", mas de "suas almas ou de sua boca" saem "sapos e cobras".

A advogada e especialista nicaraguense em assuntos eclesiásticos Martha Patricia Molina, exilada nos Estados Unidos, estimou em mais de 400 as "paróquias confinadas" e outras centenas de capelas.

Ortega e Murillo acusam a Igreja católica de ter apoiado os protestos contra eles em 2018, por considerarem que se trataram de uma tentativa de golpe de Estado pelos Estados Unidos.

A repressão deixou mais de 300 mortos, segundo a ONU, e centenas de milhares de nicaraguenses partiram para o exílio, entre eles centenas de políticos, intelectuais, estudantes, líderes sociais e jornalistas, dos quais o governo destituiu sua nacionalidade e suas propriedades.

Nos últimos oito anos, o governo esquerdista expulsou centenas de sacerdotes católicos, entre eles o presidente da Conferência Episcopal, Carlos Herrera, em 2024.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter