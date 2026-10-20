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Saúde Nigéria confirma primeiro caso de Ebola Paciente é uma mulher que viajou da Uganda para a capital, Abuja, e está em isolamento

A Nigéria registrou seu primeiro caso de Ebola em uma mulher que havia viajado de Uganda, na África Ocidental, para a capital Abuja, confirmou o governo do país nesta segunda-feira.

"A paciente, uma mulher que chegou recentemente à Nigéria em um voo internacional procedente de Uganda, foi internada em um hospital privado... onde recebeu atendimento durante vários dias antes de o diagnóstico ser confirmado", afirmou um comunicado do governo. "Ela está atualmente em isolamento e recebendo atendimento médico."

Segundo o ministro da Saúde, Muhammad Ali Pate, a paciente teve contato com 44 pessoas que foram identificadas e estão sendo rastredas para isolamento.

A Uganda já havia relatado casos de Ebola anteriormente, mas o país chegou a ser declarado livre do vírus.

Na semana passada, o Quênia anunciou o segundo caso de ebola no país — um familiar do paciente zero —, mas afirmou não ter detectado "nenhum contágio" em grande escala no território nacional.

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