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Doença Nigéria confirma que seu primeiro caso de ebola é da cepa Bundibugyo "Realizamos três níveis de testes, todos de natureza molecular. A cepa revelou ser a Bundibugyo", declarou Olajumoke Babatunde, diretora do serviço de laboratórios de saúde pública do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país

O primeiro caso de ebola detectado na Nigéria é da cepa Bundibugyo, responsável por uma epidemia na República Democrática do Congo, e a paciente é uma diplomata, informaram as autoridades nesta quarta-feira (21), durante uma reunião de emergência para tratar do surto.

"Realizamos três níveis de testes, todos de natureza molecular. A cepa revelou ser a Bundibugyo", declarou Olajumoke Babatunde, diretora do serviço de laboratórios de saúde pública do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Nigéria.

Outro funcionário esclareceu que "esta pessoa é, de fato, uma diplomata", cujo estado de saúde se deteriorou, evoluindo para uma "falência múltipla de órgãos".

A diplomata chegou à Nigéria em um voo vindo de Uganda, informou na terça-feira o ministro da Saúde, Muhamad Ali Pate, acrescentando que ela foi levada a um hospital particular na capital, Abuja, "onde recebeu atendimento durante vários dias antes de o diagnóstico ser confirmado".

Desde maio, a República Democrática do Congo (RDC) enfrenta o 17º surto da doença pelo vírus ebola em sua história, um surto que, em poucos meses, tornou-se o mais letal já registrado nesse imenso país da África Central.

Até o momento, o surto ultrapassou 9.000 casos e causou 4.381 mortes, segundo um balanço das autoridades sanitárias congolesas.

Desde o início de outubro, o Quênia registrou nove casos, incluindo um óbito. A vítima era um cidadão queniano que vivia na RDC e que teria infectado as outras oito pessoas.

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