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Conflito Nigéria e EUA anunciam novos ataques contra o grupo Estado Islâmico No sábado (16), os dois países anunciaram que mataram, em uma operação conjunta, Abu Bilal al Minuki, um líder do EI descrito como o segundo na cadeia de comando global do grupo, que era alvo de avaliações americanas desde 2023

Nigéria e Estados Unidos executam novos ataques contra jihadistas do grupo Estado Islâmico (EI) no nordeste do país africano, informou o Exército americano nesta segunda-feira (18).

No sábado, os dois países anunciaram que mataram, em uma operação conjunta, Abu Bilal al Minuki, um líder do EI descrito como o segundo na cadeia de comando global do grupo, que era alvo de avaliações americanas desde 2023.

O norte da Nigéria, o país mais populoso de África, enfrenta a violência de grupos jihadistas e de quadrilhas de criminosos, chamadas localmente de "bandidos", que atacam vilarejos com frequência e organizam sequestros em massa para extorquir os moradores.

Os ataques mais recentes das forças nigerianas e americanas aconteceram no domingo, informou o Comando África dos Estados Unidos (Africom) em um comunicado.

"Os serviços de inteligência confirmaram que os alvos eram combatentes do ISIS. As avaliações elaboradas estão em curso. Não houve vítimas entre as forças americanas e nigerianas", afirmou o Africom, utilizando a sigla em inglês para EI.

Desde 2009, uma insurgência jihadista liderada pelo Boko Haram e, posteriormente, pelo seu grupo rival, o ISWAP (Estado Islâmico na África Ocidental), provocou dezenas de milhares de mortes e deixou milhões de deslocados na Nigéria.

A intensificação dos ataques e dos sequestros nos últimos meses gerou críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que os cristãos da Nigéria estavam sendo perseguidos.

O governo nigeriano rejeita a acusação e insiste que cristãos e muçulmanos são vítimas de violência na mesma medida.

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