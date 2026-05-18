Nigéria e EUA anunciam novos ataques contra o grupo Estado Islâmico
No sábado (16), os dois países anunciaram que mataram, em uma operação conjunta, Abu Bilal al Minuki, um líder do EI descrito como o segundo na cadeia de comando global do grupo, que era alvo de avaliações americanas desde 2023
Nigéria e Estados Unidos executam novos ataques contra jihadistas do grupo Estado Islâmico (EI) no nordeste do país africano, informou o Exército americano nesta segunda-feira (18).
No sábado, os dois países anunciaram que mataram, em uma operação conjunta, Abu Bilal al Minuki, um líder do EI descrito como o segundo na cadeia de comando global do grupo, que era alvo de avaliações americanas desde 2023.
O norte da Nigéria, o país mais populoso de África, enfrenta a violência de grupos jihadistas e de quadrilhas de criminosos, chamadas localmente de "bandidos", que atacam vilarejos com frequência e organizam sequestros em massa para extorquir os moradores.
Os ataques mais recentes das forças nigerianas e americanas aconteceram no domingo, informou o Comando África dos Estados Unidos (Africom) em um comunicado.
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"Os serviços de inteligência confirmaram que os alvos eram combatentes do ISIS. As avaliações elaboradas estão em curso. Não houve vítimas entre as forças americanas e nigerianas", afirmou o Africom, utilizando a sigla em inglês para EI.
Desde 2009, uma insurgência jihadista liderada pelo Boko Haram e, posteriormente, pelo seu grupo rival, o ISWAP (Estado Islâmico na África Ocidental), provocou dezenas de milhares de mortes e deixou milhões de deslocados na Nigéria.
A intensificação dos ataques e dos sequestros nos últimos meses gerou críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que os cristãos da Nigéria estavam sendo perseguidos.
O governo nigeriano rejeita a acusação e insiste que cristãos e muçulmanos são vítimas de violência na mesma medida.