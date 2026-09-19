Nigéria registra 48 mortes por consumo de bebidas alcoólicas adulteradas
As intoxicações, que também deixaram 182 pessoas doentes, afetaram três distritos do estado de Ondo, sudoeste da Nigéria
Quarenta e oito pessoas morreram na Nigéria nas últimas semanas após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, informou neste sábado (19) a Agência Nacional de Administração e Controle de Alimentos e Medicamentos (NAFDAC).
As intoxicações, que também deixaram 182 pessoas doentes, afetaram três distritos do estado de Ondo, sudoeste da Nigéria.
As vítimas consumiram uma bebida artesanal conhecida localmente como "rabo de macaco".
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Quinze pessoas envolvidas na produção e venda da bebida foram detidas, informou a agência.
Os testes realizados em laboratório revelaram "elevadas concentrações de metanol", substância altamente tóxica utilizada como solvente ou anticongelante, assim como de maconha.
Cinco pessoas ficaram completamente cegas e outras duas perderam parcialmente a visão após o consumo da bebida adulterada.