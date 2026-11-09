Nigeriano que pretendia ir à Europa é preso no Aeroporto do Recife com passaporte falso
Ao ser analisado o seu passaporte constatou-se diversos sinais aparentes de falsificação
Um nigerinano de 40 anos foi preso com um passaporte falso no Aeroporto do Recife. O caso aconteceu na última quinta-feira (5) e foi divulgado nesta segunda (9) pela Polícia Federal (PF).
De acordo com a corporação, o estrangeiro pretendia embarcar num voo com destino a Lisboa, em Portugal, de onde seguiria para Paris, na França.
Ao ser analisado o seu passaporte constatou-se diversos sinais aparentes de falsificação. "Diante das circunstâncias o estrangeiro foi preso em flagrante", completou a PF.
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O homem foi conduzido para a delegacia de Polícia Federal, onde foi autuado pelos crimes de uso e falsificação de documento falso com pena que pode chegar a 10 anos de reclusão.
"O preso foi liberado na audiência de custódia com medidas restritivas (retenção do passaporte e proibição de saída do país)", finalizou a PF.