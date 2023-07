A- A+

MUNDO Nigerianos são resgatados após uma semana viajando sobre leme de navio, nas Ilhas Canárias; vídeo Embarcação deixou capital da Nigéria na última segunda-feira e parou no Togo dois dias depois; caso semelhante aconteceu no Brasil

A Guarda Costeira espanhola resgatou, nesta segunda-feira (10), dois homens nigerianos encontrados se escondendo sobre o leme de um navio que havia chegado durante a noite no porto de Las Palmas, nas Ilhas Canárias. Um caso semelhante também ocorreu no Brasil nesta semana.

A dupla, de 19 e 22 anos, foi levada para o hospital, onde passou por exames médicos. Os nigerianos foram posteriormente transferidos de volta para o navio, que os levará até o porto de origem.

Um vídeo divulgado Polícia Portuária de Las Palmas mostra o resgate. Nele é possível ver os nigerianos agachados, entre o leme e o casco do navio MSC Marta, quando as autoridades se aproximam:





Segundo o The Guardian, a dupla estava a cerca de uma semana viajando sobre a estrutura. O navio deixou Lagos, na Nigéria, no dia 2 de julho e parou no porto de Lomé, no Togo, no dia 4. De lá, a embarcação seguiu para Las Palmas, onde os nigerianos foram descobertos.

Também nesta segunda-feira, quatro nigerianos foram encontrados em situação semelhante no litoral brasileiro. A Polícia Federal do Espírito Santo resgatou quatro estrangeiros que estavam se escondendo sobre o leme de um navio cargueiro que estava fundeado no Porto de Vitória. De acordo com a PF, a viagem deles durou cerca de 13, tendo o navio partido de Lagos. No momento, os quatro se encontram em um hotel na capixava e aguardam o retorno ao país de origem.

