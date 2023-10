A- A+

Bahia "Ninguém me acordou", diz jovem que viralizou após dormir e ficar preso no metrô de Salvador Na plataforma X, Hebert Henrique Souza publicou um vídeo do momento em que acordou

Um baiano de 23 anos viralizou nas redes sociais após compartilhar que dormiu no metrô de Salvador e acabou preso no vagão com as luzes apagadas.

O caso aconteceu na tarde dessa terça-feira (24). Na plataforma X (antigo Twitter), Hebert Henrique Souza publicou um vídeo do momento em que acordou e percebeu que estava sozinho no transporte. Na legenda, ele escreveu "ninguém me acordou".

“Gente, eu dormi no metrô e aí simplesmente me prenderam dentro do metrô. Eu não estou nem acreditando que isso está acontecendo comigo, ninguém me acordou. Chegou na última estação e eu estou simplesmente preso. Gente, eu não sei nem o que é que está acontecendo”, disse o jovem.

Até a publicação desta matéria, o vídeo com o relato do caso conta com mais de 5,5 milhões de visualizações e 102 mil curtidas. Em uma outra postagem, ele destaca que o pior momento foi quando descobriu que tudo estava desligado.

SEM ACREDITAR QUE DORMI NO

METRÔ E NINGUÉM ME ACORDOU AGORA TÔ PRESO pic.twitter.com/ypDC9UlMzj — hebert has a problem (@hebertsousan) October 24, 2023

Hebert afirma que pegou o transporte na Estação Tamburugy e seguia para a Estação Lapa, que é a última da linha 1 do metrô de Salvador, e acabou dormindo no caminho.

Ao chegar na estação final, os vagões são esvaziados, e o equipamento vai para uma área de acesso restrito para depois voltar à plataforma e fazer o percurso inverso.

“Eu olhei para fora, estava literalmente tudo assim, no escuro, total escuro e é isso. Pelo menos eu consegui sair com vida", publicou.

Hebert Henrique informou que foi liberado do vagão 5 minutos depois do susto, logo após o metrô voltar para a plataforma da Estação Lapa.



“Eu fiquei lá no escuro esperando. O trem voltou para que as pessoas pudessem pegar no sentido contrário da Lapa e aí eu tive que sair. Deram risada de mim”, explicou.

Veja também

HOMENAGEM Aos 61 anos, cantora Cristina Amaral se torna cidadã do Recife