''Ninguém quer mais a paz do que a Ucrânia'', diz premiê britânico

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que "ninguém quer mais a paz do que a Ucrânia", segundo uma porta-voz de seu gabinete, que informou que o líder trabalhista conversou por telefone nesta terça-feira (4) com o presidente Volodimir Zelensky.

"Ressaltando que qualquer paz deve ser duradoura e segura, o primeiro-ministro disse que ninguém quer mais a paz do que a Ucrânia", explicou a porta-voz ao informar sobre a conversa telefônica entre Starmer e Zelensky, que aconteceu depois que o presidente americano Donald Trump suspendeu na segunda-feira a ajuda militar a Kiev.

A porta-voz acrescentou que Starmer recebeu com satisfação o "firme compromisso de Volodimir Zelensky para garantir a paz", acrescentando que "os dois líderes acordaram manter contato nos próximos dias".

O presidente Donald Trump cumpriu sua ameaça e determinou na segunda-feira uma "pausa" na ajuda militar americana à Ucrânia, três dias depois do bate-boca na Casa Branca com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

O presidente ucraniano afirmou nesta terça que quer "consertar as coisas" com Trump e que deseja trabalhar sob a "forte liderança" do presidente americano para conseguir uma paz duradoura em seu conflito com a Rússia.

