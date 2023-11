A- A+

Declaração "Ninguém vai me parar", diz Ana Hickmann em comunicado oficial após caso de agressão A apresentadora usou seu canal do YouTube para falar da agressão que sofreu de Alexandre Correa

A apresentadora Ana Hickmann divulgou, nesta noite de quinta-feira (16), uma nota oficial sobre após sofrer uma agressão do marido, o empresário Alexandre Correa, no último sábado (11).

Em vídeo publicado em seu canal de YouTube, a apresentadora do "Hoje em Dia", na Record TV, evitou citar o empresário diretamente, afirmou que ainda não está completamente pronta para falar detalhadamente sobre o assunto, porque precisa que seu filho também esteja pronto e protegido, mas garantiu que entrará em detalhes em breve.



"Dessa vez eu não vou abrir meu vídeo falando: 'Oi pessoal, tudo bem?', porque não tá tudo bem. Está longe de estar tudo bem! Mas como eu disse na segunda-feira, quando voltei ao trabalho, ao final do programa 'Hoje em Dia', eu ainda não estou pronta pra falar sobre determinadas coisas. Porque aqui ainda está muito machucado. Mas eu prometo que vou fazer isso muito em breve. Eu sempre fui muito transparente com todo mundo, na minha vida eu sempre fui muito transparente e verdadeira com vocês", iniciou.

Em seguida, ela contou o motivo da espera para falar sua versão da história. "Algumas coisas aconteceram, muito sérias, e que precisam ser faladas sim, mas no momento certo e da forma certa. Eu não sou apenas mulher, eu sou mãe. E essa mãe aqui vai defender de todas as formas o seu pequeno. Meu filho é a coisa mais importante da vida pra mim. Exatamente por isso que eu não estou pronta para falar, porque ele também tem que estar pronto", disse Ana.

A comandante do Hoje Em Dia voltou a agradecer o seu público, que lhe apoiou na internet após a revelação do caso. "O que eu tenho a dizer primeiro é obrigada por todo apoio, todas manifestações de carinho, mensagens, bilhetes que recebi. O que aconteceu comigo infelizmente acontece com muitas mulheres, mas eu espero que juntas a gente possa mudar essa história", continuou.

Ana ainda justificou a falta de novos vídeos em seu canal, assim como o habitual. "Essa semana não tivemos conteúdo aqui no canal porque não tinha motivo de alegria. Não tinha motivo para eu colocar nada de bom. Porque não foi nem um pouco feliz, não venho sendo feliz, tem sendo muito difícil, aliás. Mas semana que vem eu estou de volta", declarou.

Ao finalizar, ela ainda declarou que o que aconteceu não irá lhe derrubar. "Eu não vou parar. Eu não vou parar de viver. Eu não vou parar de ser feliz. Eu não vou parar de lutar. Eu não vou parar de cuidar do meu filho. Ninguém vai me parar", finalizou.



Relembre o caso

A apresentadora Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência por agressão e ameaças contra o marido, Alexandre Correa, na noite do último sábado (11).

Segundo o B.O, que foi acessado pelo g1, tudo começou como uma discussão entre os dois, que de início foi presenciada pelo filho do casal.

Ainda conforme o BO, durante a discussão, Alexandre chegou a pressionar a apresentadora contra a parede e ameaçou agredi-la com cabeçadas. Ana afirma ter conseguido se afastar de Alexandre e, ao tentar pegar o celular que estava na área externa da casa, para ligar para a polícia, ele fechou uma porta de correr que pressionou o braço esquerdo da apresentadora.

Em entrevista ao Splash, na segunda-feira (13), Alexandre confirmou a versão da famosa e disse ter se arrependido do ocorrido. "Quando eu vi aquela nota, eu entrei em total desespero e neguei. Mentiu? Menti. Ponto. Ou eu omiti o fato? Omiti", disse ele.

