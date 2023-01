A- A+

Região Metropolitana do Recife Ninho de tartaruga marinha foi encontrado na praia de Enseadinha, em Paulista O espaço foi cercado e será monitorado até o nascimento dos filhotes

Um ninho de tartaruga marinha foi encontrado na praia de Enseadinha, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

O ninho foi achado pelo professor e voluntário do Projeto de Preservação das Tartarugas Marinhas do município Jaime da Costa.

Ele passava no local quando encontrou um rastro do animal na areia que levava até a área de desova do animal.

De acordo com a Secretaria Executiva de Meio Ambiente (Sema), Jaime entrou em contato com a pasta, que enviou uma equipe ao local.

O espaço foi cercado e será monitorado até o nascimento dos filhotes. A Prefeitura de Paulista informou que a praia de Enseadinha é considerada um berçário natural das tartarugas marinhas.

A recomendação da gestão é que banhistas que avistarem ninhos ou rastros de tartaruga em praias da cidade entrem em contato com a Sema pelo WhatsApp (81) 99836-9947 ou pelo 153, da Guarda Municipal.

