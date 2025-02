Nippon Steel concordou em investir pesadamente na US Steel ao invés de comprá-la, anuncia Trump

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que a japonesa Nippon Steel concordou em investir "pesadamente" na US Steel, ao invés de comprar a empresa norte-americana totalmente.

Em coletiva de imprensa na Casa Branca, ao lado do primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, Trump disse que se reunirá com o CEO da Nippon, Eiji Hashimoto, na semana que vem para tratar do assunto.

"É uma ótima empresa. Estarei lá para ajudar a intermediar", explicou ele, que confundiu o nome da companhia com "Nissan".

O antecessor de Trump, o ex-presidente Joe Biden, bloqueou a venda da US Steel à Nippon Steel sob o argumento de que protegeria a segurança nacional dos EUA.

O republicano também vinha expressando oposição ao negócio.



