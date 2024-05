A- A+

ALERTA Nissan emite alerta para veículos equipados com airbags Takata A marca vai arcar com os custos do traslado, reparo e, em alguns casos, do veículo de substituição temporário

A montadora japonesa Nissan emitiu um alerta referente a modelos fabricados entre 2002 e 2006 equipados com airbags Takata, que podem estar com defeito, e pediu aos proprietários que não usem os veículos até a substituição do equipamento.

Segundo a agência de segurança do tráfego rodoviário dos Estados Unidos (NHTSA), o alerta diz respeito a 83.920 veículos, dos modelos Nissan Sentra (2002-2006), Nissan Pathfinder (2002-2004) e Infiniti QX4 (2002-2003).



A marca vai arcar com os custos do traslado, reparo e, em alguns casos, do veículo de substituição temporário.

Segundo autoridades americanas, 27 mortos e 400 feridos foram atribuídos nos Estados Unidos a airbags defeituosos da empresa japonesa Takata, um problema detectado em 2014, que afetou várias fabricantes no mundo. O grupo japonês de fabricação de airbags declarou falência.

Veja também

mundo EUA condena lançamento de mísseis pela Coreia do Norte