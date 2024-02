A- A+

MUNDO Nissan planeja lançar serviço de táxi autônomo no Japão Objetivo mira comunidades locais, onde há escassez de mão de obra, e oferecendo serviços que permitam a mobilidade gratuita

A Nissan planeja lançar um serviço de táxi autônomo no Japão, no ano fiscal que começa em abril de 2027, anunciou a gigante automobilística, nesta quarta-feira.

A empresa informou que no próximo mês de abril começará a testar o serviço comercial, utilizando minivans numa área de Yokohama, ao sul de Tóquio.

“As comunidades locais têm enfrentado dificuldades na sua mobilidade, tais como a escassez de condutores, devido ao envelhecimento da sua população”, afirmou a Nissan, num comunicado.

A empresa trabalhará com as autoridades locais e operadores de transportes no projeto para “fornecer uma ampla gama de novos serviços que permitam a mobilidade gratuita”.

O governo japonês tem priorizado a aceleração dessa tecnologia, dada a escassez de trabalhadores e o envelhecimento da sua população, que necessita de transporte.



Desde o ano passado, as leis de trânsito japonesas permitem autonomia de veículos de “nível 4” em vias públicas, sob certas condições.

A autonomia do veículo é classificada numa escala de 0 a 5, sendo 5 a autonomia total.

A japonesa Honda, a americana General Motors e sua unidade de direção autônoma Cruise anunciaram um projeto conjunto para oferecer serviços de transporte em veículos autônomos a partir de 2026 no Japão.

A Toyota também estaria planejando lançar um serviço com autonomia nível 4 em uma pequena área de Tóquio, ainda este ano.

Veja também

SAÚDE Colesterol: um guia completo com tudo o que você precisa saber para evitar problemas cardíacos