A- A+

Leia também

• Petrobras anuncia primeira gasolina carbono neutro no Brasil

• Moléculas de água e carbono são encontradas em amostra de asteroide Bennu

• BB negocia pela primeira vez créditos de carbono no mercado externo

Os níveis atuais de dióxido de carbono na atmosfera são os mais altos registrados na Terra em 14 milhões de anos, revelou um amplo estudo divulgado nesta quinta-feira (7), que evoca as condições climáticas inóspitas às quais a humanidade se dirige.

Publicado na revista Science, o estudo rastreia os níveis de CO2 desde 66 milhões de anos antes de Cristo até a atualidade, com uma precisão sem precedentes.

“Isto nos mostra até que ponto o que se está fazendo agora é realmente insólito na História da Terra”, explicou à AFP o principal autor do estudo, Baerbel Hoenisch, pesquisadora da Universidade de Columbia, em Nova York.

A última vez que a atmosfera do planeta continha a mesma concentração do principal gás de efeito estufa (CO2) que hoje, cerca de 420 ppm (partes por milhão), foi entre 14 e 16 milhões de anos atrás.

Isto remonta a muito mais tempo do que os cientistas estimaram anteriormente (entre três e cinco milhões de anos atrás).

Entre 14 e 16 milhões de anos atrás, por exemplo, não havia cobertura de gelo na Groenlândia.

Clima desconhecido para a humanidade

No entanto, “nossa civilização está acostumada ao nível do mar atual, aos trópicos quentes, aos polos frios e às regiões temperadas, que se beneficiam de muitas chuvas”, advertiu Baerbel Hoenisch.

“Nossa espécie (...) começou a evoluir há apenas três milhões de anos”, lembra um cientista. “Nunca experimentamos nada semelhante a este clima quente”.

Antes da era industrial, a concentração de CO2 na atmosfera beirava os 280 ppm. Com as atividades humanas, aumentaram em 50%, o que provocou um aumento das temperaturas de cerca de 1,2 °C.

E se as emissões continuarem, a concentração poderia aumentar até 600 ou 800 ppm, taxas alcançadas durante o Eoceno (entre 30 e 40 milhões de anos atrás), antes de a Antártica estar coberta de gelo e quando a vida silvestre e a flora do planeta eram muito diferentes, com, por exemplo, insetos enormes.

Fazer planejamento ao CO2

O estudo publicado nesta quinta-feira na revista Science é o resultado de sete anos de trabalho de um grupo de 80 pesquisadores de 16 países. Suas conclusões são consideradas um consenso científico.

A contribuição desta pesquisa não consiste tanto na compilação de novos dados, mas no trabalho minucioso de reavaliação e descrições de trabalhos já existentes para atualizá-los e classificá-los segundo sua confiabilidade, o que permitiu usar os melhores dados para poder desenhar uma imagem geral .

Para reconstruir os climas passados, uma técnica muito conhecida consiste em recuperar as profundezas da calota polar como bolhas de ar que capturaram a composição da atmosfera na época.

Mas esta técnica só permite retroceder em centenas de milhares de anos. Para ir além, deve-se recorrer a marcadores seletivos. O estudo químico de folhas antigas, minerais ou planejamento permitiu, assim, reduzir a concentração de CO2 em épocas mais remotas.

Efeitos cascata

Nos últimos 66 milhões de anos, o período mais quente registrado na Terra remonta há cerca de 50 milhões, com uma concentração de CO2 de 1.600 ppm e temperaturas 12°C mais quentes do que as atuais.

Esses níveis diminuíram lentamente até cerca de 2,5 milhões de anos e a época das glaciações, quando a concentração de CO2 chegou a cair para 270-280 ppm.

Em seguida, mantiveram-se resultados até que a humanidade sofreu a queima de combustíveis fósseis em larga escala.

Segundo o estudo, uma duplicação da taxa de concentração de CO2 esquentaria gradualmente o planeta ao longo de centenas de milhares de anos, até atingir entre +5 e +8°C, devido aos efeitos que um aumento das temperaturas provocaria.

Assim, o derretimento do gelo polar reduz sua capacidade de reflexão dos raios do sol, acelerando ainda mais o processo.

O estudo mostra que há 56 milhões de anos, a atmosfera terrestre experimentou um rápido aumento da concentração de CO2 semelhante ao que temos hoje e que provocou mudanças significativas em nossos ecossistemas que levaram cerca de 150.000 anos para se dissiparem.

“Ficaremos isso por muito tempo, a menos que capturemos o dióxido de carbono da atmosfera e interrompamos nossas emissões o mais rapidamente possível”, resumiu Baerbel Hoenisch.

Veja também

Rio de Janeiro Copacabana: entre onda de criminalidade e ação de "justiceiros"