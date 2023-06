Níveis de rios baixam, e risco de inundação é menor; Apac prevê chuvas fracas a moderadas esta sexta

A- A+

Após as emissões de alertas de elevação de rios e de inundações emitidos nesta quinta-feira (15), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) afirmou que, ao longo do dia, os níveis dos rios observados baixaram. Segundo o órgão, até o início da noite desta quinta, não havia rios sob riscos de inundação.

A Apac havia emitido cinco avisos de inundação, sendo dois dos pontos indicados no curso do Rio Jaboatão, além de nove avisos hidrológicos e dois alertas sobre risco de elevação dos rios.

Um dos pontos indicados, o trecho do Rio Jaboatão localizado em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), transbordou nas primeiras horas da quinta. Nas proximidades da Estrada da Muribeca e nos acessos ao Conjunto Marcos Freire, moradores ficaram ilhados e precisaram da ajuda dos bombeiros para realizar deslocamentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na Muribeca, 107 adultos, 69 crianças e oito cães foram resgatados. Já em Marcos Freire, 10 adultos foram auxiliados pelos bombeiros.

Chuvas moderadas no fim de semana

Para esta sexta-feira (16), a Apac prevê chuvas fracas na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata Norte ao longo da madrugada e da manhã. À noite, deve haver chuvas moderadas nas duas regiões.

"A partir da noite da sexta, a chuva deve ficar com uma intensidade moderada nessas duas regiões devido a um sistema que se aproxima do litoral pernambucano. Essa chuva moderada deve se estender para o final de semana, especialmente no sábado e no domingo", explica Zilurdes Lopes, meteorologista da Apac.

No sábado (17), a Apac diz que a tendência de precipitação é de chuvas moderadas na Mata Norte; de fracas a moderadas na RM; e fracas na Mata Sul e no Agreste.

Já no domingo (18), deve haver chuvas moderadas na RMR e na Mata Norte; de fracas a moderadas na Mata Sul; e fracas no Agreste.



