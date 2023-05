A- A+

Dia do Trabalhador No 1º de maio, perda da renda, aumento salarial e inflação marcam manifestações na Europa Na França, as marchas contra a reforma da Previdência aprovada por Macron registram confronto com a polícia

O 1º de Maio foi marcado por manifestações em vários países da Europa, puxadas pelas preocupações com a perda da renda, diante do aumento de preços dos alimentos e da energia, provocado pela invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Na França, centenas de milhares de pessoas voltaram a se manifestar contra reforma da previdência que o presidente Emmanuel Macron aprovou por decreto e pretende aplicar a partir de setembro. As marchas registraram confrontos com a polícia em Paris, Nantes e outras cidades.

Na Alemanha, protestos liderados por sindicatos foram planejados em todo o país. Na Itália, os três principais sindicatos realizaram uma manifestação na cidade de Potenza, no sul do país, protestando contra um pacote trabalhista aprovado pelo governo de direita da primeira-ministra Giorgia Meloni, informou a agência Reuters, acrescentando que na cidade de Turim, no norte do país, manifestantes antigovernamentais marcharam com uma marionete de Meloni erguendo o braço em uma saudação fascista.

Greve de profissionais de enfermagem

O Reino Unido, onde a inflação passa dos 10%, vive, por exemplo, uma onda de mobilizações sociais pedindo aumento de salários, tanto nos serviços públicos quanto no setor privado. Os profissionais de enfermagem voltaram a fazer greve, nesta segunda-feira, para exigir aumentos salariais, paralisação que afeta muitos serviços hospitalares, que tinha previsão de se estender até terça-feira, mas foi reduzida por determinação judicial após um recurso do Ministério da Saúde.

O principal sindicato da categoria, o Royal College of Nursing (RCN), liderou a nova greve, iniciada após a recusa de seus membros às últimas propostas feitas pelo governo: 5% de aumento e um pagamento único excepcional de pelo menos 1.250 libras (R$ 7.861 reais na cotação atual).

Pela primeira vez, esta paralisação inclui serviços de cuidados intensivos e oncológicos, embora estejam previstas exceções nos hospitais, onde a falta de enfermeiros poderia pôr em risco a saúde dos pacientes, informou a organização.

Desde dezembro, este sindicato está impulsionando um movimento social sem precedentes desde sua criação, há mais de um século.

Perda salarial no foco das manifestações

A questão salarial também esteve presente nas manifestações celebradas de Portugal à Grécia, após já ter motivado manifestações ou greves setoriais nos últimos meses em vários países, entre eles Alemanha, Canadá e Argentina.

"Mesmo com 5% [de aumento salarial], é complicado. Se os preços estivessem nesse nível, talvez seria possível continuar vivendo, mas subiram muito mais", disse Runold Jacobskötter, um aposentado de 67 anos, durante protesto realizado em Berlim, nesta segunda-feira.

Durante uma marcha na cidade suíça de Zurique, os manifestantes jogaram balões de água nos serviços de emergência, as janelas de pelo menos dois bancos foram quebradas e algumas propriedades foram pintadas com spray, disse a polícia.

