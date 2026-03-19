A- A+

Guerra no Oriente Médio No 20º dia da guerra, Irã intensifica ataques contra infraestrutura de energia do Golfo Pérsico Sirenes de alerta soaram em vários países da região

O Irã intensificou nesta quinta-feira (19) os ataques contra a infraestrutura de energia dos países árabes do Golfo Pérsico, em retaliação a uma ofensiva de Israel contra o campo de gás natural de South Pars, na véspera.

Sirenes de alerta soaram em vários países da região e também em Israel por causa da nova ofensiva iraniana, no 20º dia da guerra no Oriente Médio.

O Catar informou que uma instalação de gás natural pegou fogo após ser atingida por mísseis lançados pelo Irã. Além disso, um navio foi atingido na costa do país.

No mar dos Emirados Árabes Unidos, uma embarcação pegou fogo após ser alvo de um ataque. Em Abu Dhabi, duas unidades de gás natural foram fechadas após serem bombardeadas.

Já a Arábia Saudita relatou ter derrubado drones iranianos que tinham campos de gás natural como alvo.

O Bahrein e o Kuwait também informaram terem sido alvo da ofensiva iraniana. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Veja também