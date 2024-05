A- A+

Faustão No aniversário de Faustão, mulher do apresentador agradece às famílias doadoras em post Luciana Cardoso se disse grata pelo marido poder abrir um novo ciclo

Luciana Cardoso, mulher de Fausto Silva, compartilhou nesta quinta-feira (2) uma mensagem pelo aniversário de 74 anos do apresentador

"Nada tem sido muito fácil nos últimos tempos, mas a gratidão por você poder abrir um novo ciclo e continuar firme no propósito de ficar bem supera qualquer obstáculo", escreveu ela, que ao final da mensagem, agradeceu "as duas famílias doadoras que permitiram que hoje você continuasse por aqui com a sua família".

O que aconteceu com Faustão?

Depois do transplante, em fevereiro, Faustão passou por sessões de hemodiálise e permaneceu internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Quando Faustão fez transplante de rim?

Faustão fez o transplante de rim no dia 26 de fevereiro. Em agosto do ano passado, ele já tinha se submetido a outro transplante, de coração.

O apresentador foi internado no dia 5 daquele mês, na Unidade de terapia intensiva (UTI), para tratar uma insuficiência cardíaca. Como o caso era grave, ele recebeu a indicação para um transplante e foi incluído no início da fila de espera.

Quem foi o doador do coração de Faustão?

Fausto Silva ganhou um novo coração em 27 de agosto. O órgão era de um jogador de futebol de várzea chamado Fábio Cordeiro da Silva, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Em 31 de agosto, Faustão gravou um vídeo agradecendo à família dele.

"Quero fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Eternamente grato ao José Pereira da Silva, homem simples. Eu fico emocionado, porque ele me deixou a chance de viver de novo. Agradecer ao Welisson, irmão do Fábio, e à Jaqueline, a viúva. A esses que tenho que agradecer. Essas pessoas das mais humildes que, na hora que eu precisei, me deram um coração novo", disse ele, que deixou o hospital no dia 10 de setembro.

Veja também

Chuvas no Sul Chuvas: loja da Havan é inundada no Rio Grande do Sul