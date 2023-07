A- A+

Saúde No bolso? Entenda as críticas a Michelle Bolsonaro ao guardar prótese ocular Oftalmologista afirma que objeto deve ser guardado em recipiente higienizado

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) se tornou alvo de críticas depois de pedir a deputada federal e vice-presidente do PL Mulher, Amália Barros (PL-MT), retirasse sua prótese ocular e guardar no bolso em seguida.

"E uma mulher que faz acontecer é a minha vice-presidente Amália Barros (...) mas eu quero você sem prótese. Eu amo vê-la sem prótese, gente. Eu sei que seu trabalho é esse, amiga, mas tira. Deixa eu segurar o seu olho", pediu Michelle.

Amália Barros obedeceu a ex-primeira-dama e entregou a prótese a ela.

"Ela sempre faz isso comigo e eu ainda não aprendi a vir sem prótese", disse Amália.

A médica oftalmologista Marina Roizenblatt, especialista em retina cirúrgica, afirma que a prótese é um material muito delicada e que não é recomendado retirar com frequência o objeto do olho.

"Geralmente as pessoas a tiram uma vez por semana, ou apenas quando incomoda ou precisa fazer alguma alteração, como dar uma polida. Porém isso acontece num intervalo grande de seis meses para mais", afirma a especialista.

Quanto ao local de armazenamento, o bolso, como a ex-primeira-dama fez, não é o recomendado devido à presença de bactérias e sujeiras que o local pode conter. Oftalmologistas afirmam que a prótese deve ser guardada em um pequeno recipiente limpo e higienizado, porém não é necessário armazená-la em água.

— Não é higiênico guardar no bolso e depois usar. Deve-se lavar a prótese, preferencialmente com um shampoo neutro, antes de colocá-la novamente no olho — diz Roizenblatt.

É importante sempre manter os olhos limpos antes e depois da remoção. Bem como higienizar as mãos com água e sabão.

