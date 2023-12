A- A+

Pisa 2022 No Brasil, 19% dos alunos na faixa dos 15 anos afirmam não se sentir seguros no caminho da escola Percentual é mais que o dobro do registrado entre países que compõem a OCDE

Os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês) de 2022, divulgados nesta terça-feira (5), apontam que o percentual de estudantes na faixa dos 15 anos de idade, foco do exame, que relatam insegurança no trajeto até a escola no Brasil está acima da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que faz a avaliação. Entre os alunos entrevistados no país, 19% declararam não se sentir seguros no caminho até a instituição de ensino.

A média da OCDE, também conhecida como "Clube dos Ricos" por reunir países com elevado PIB per capita e altos índices de desenvolvimento humano, é de 8%.

Os dados mostram ainda que 10% não se sentem seguros na sala de aula no Brasil, enquanto 13% relatam o mesmo em relação a em outros espaços da escola. Esses indicadores estão mais próximo da média da OCDE, que somam, respectivamente, 7% e 10%.

No caso do Brasil, mais de 14 mil alunos fizeram a prova do Pisa em 606 escolas de 420 municípios, nos 26 estados e no Distrito Federal, em 2022. A avaliação apontou que a aprendizagem dos estudantes brasileiros se manteve baixa e estável desde 2009.

