PRESIDENTE DA FRANÇA No Brasil para a COP-30, Macron é tietado e chamado de "lindo" em passagem por Salvador Macron foi chamado de "lindo" por mulheres ao visitar pontos turísticos no centro histórico da capital baiana

O presidente da França, Emmanuel Macron, foi calorosamente recebido ao visitar Salvador nessa quinta-feira (6) antes de se dirigir para Belém para participar da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-30). O francês foi bastante cumprimentado por populares, chegando a ser agarrado por algumas mulheres, que elogiaram sua aparência.



Macron foi chamado de "lindo" por mulheres ao visitar pontos turísticos no centro histórico da capital baiana, em companhia do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).



O presidente francês esteve na Bahia para a abertura do Festival Nosso Futuro Brasil-França: Diálogos com a África. Ele tocou tambor com o Olodum no Pelourinho, conheceu o Afoxé Filhos de Gandhy e chegou a segurar um bebê, com permissão da mãe.

Emmanuel Macron cumprimenta populares em Salvador. pic.twitter.com/Nnllv1iidd — Eixo Político (@eixopolitico) November 6, 2025





Em publicação nas redes sociais, Macron afirmou que a passagem por Salvador serviu para convergir culturas e diálogos entre povos. "De um continente a outro, escrevemos uma mesma história: a dos povos que se escutam, constroem e agem pelo nosso bem comum mais precioso - o planeta", disse.

Cheguei ao Brasil.



Hoje, em Salvador, convergência de culturas e de diálogos entre os povos: Brasil, França e países africanos, juntos.



Amanhã, em Belém, no coração da Amazônia, onde devemos estar juntos à altura do desafio que se apresenta… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 5, 2025



Anteriormente neste ano, o mandatário francês se tornou alvo de memes que brincavam com a proximidade dele com Lula, após um ensaio fotográfico dos dois que foi rotulado pelos usuários das redes sociais como fotos de "casal". O próprio Macron chegou a postar um desses memes. O presidente da França é casado desde 2007 com Brigitte Macron.

