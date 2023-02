No Cabo, Procon realiza fiscalização sobre venda de pomadas modeladoras para cabelos

A- A+

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) visitou, na manhã da última sexta-feira (10), lojas de produtos cosméticos e salão de beleza no Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho, com o objetivo de orientar e alertar os riscos do uso da pomada modeladora de cabelo. Vale ressaltar que o uso do produto foi proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Durante a visita, os fiscais e agentes sanitários orientaram os comerciantes sobre a suspensão da venda e consumo das pomadas. Todas as embalagens foram recolhidas e temporariamente interditadas para vendas.

Produtos foram recolhidos e apreendidos pelos fiscais

As fiscalizações do Procon, atendem a medida da Anvisa, que determinou a proibição do uso, produção, distribuição e comercialização de 26 tipos de pomadas para trançar cabelos, após consumidores de vários estados relatarem casos de irritação ocular, pálpebras inchadas e dores nos olhos, além de dificuldade de enxergar após o uso do produto.

O Procon ainda orienta que consumidores e profissionais da beleza não utilizem os materiais, para evitar qualquer tipo de irritação, dor ou inflamação nos olhos. “Realizamos essa fiscalização com o objetivo de alertar e orientar tanto a população, como também aos consumidores sobre o uso das pomadas e as consequências que o produto pode gerar”, comentou Quésia Maria, gerente do Procon municipal.

