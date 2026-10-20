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No Canadá, eleitores de Alberta rejeitam proposta que levaria à independência, diz projeção

Com mais de 1 milhão de votos apurados, a permanência no país tinha o apoio de cerca de 76% dos eleitores da Província

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No Canadá, eleitores de Alberta rejeitam proposta que levaria à independência, diz projeçãNo Canadá, eleitores de Alberta rejeitam proposta que levaria à independência, diz projeçã - Foto: Pexels/Reprodução

Eleitores da Província de Alberta rejeitaram uma proposta que daria início a um processo de independência do Canadá, segundo uma projeção divulgada na madrugada desta terça-feira, 20, pela Canadian Broadcasting Corp. (CBC).

O resultado da votação realizada na segunda-feira, 19, representa uma vitória para o primeiro-ministro Mark Carney e para defensores da unidade canadense, em meio à guerra comercial e às ameaças de anexação feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A votação não foi um referendo direto sobre a independência, mas colocaria Alberta no caminho para uma futura consulta sobre a separação do Canadá.

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Com mais de 1 milhão de votos apurados, a permanência no país tinha o apoio de cerca de 76% dos eleitores da Província. Outros 23% optaram pela abertura do processo de independência.

Alberta, que abriga a quarta maior reserva comprovada de petróleo do mundo, é um reduto conservador cuja cultura política há muito se assemelha mais ao Oeste dos Estados Unidos do que a grande parte do Canadá.

O ressentimento em relação a Ottawa é profundo, mas tradicionalmente não se traduz em apoio amplo à independência. Fonte: Associated Press.

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