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Eleições

No Canadá, partido de Carney conquista maioria no Parlamento em eleições suplementares

Três das 343 vagas do Parlamento estavam em disputa

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O primeiro-ministro canadense, Mark CarneyO primeiro-ministro canadense, Mark Carney - Foto: Dave Chan / AFP

O Partido Liberal do Canadá, do primeiro-ministro Mark Carney, conquistou na segunda-feira, 13, maioria absoluta no Parlamento, ao vencer duas eleições suplementares em Toronto. Com isso, os liberais conseguirão aprovar reformas sem precisar negociar com partidos de oposição.

Três das 343 vagas do Parlamento estavam em disputa. As liberais Danielle Martin e Doly Begum foram eleitas em Toronto. Em Quebec, o resultado do pleito para uma cadeira no Parlamento ainda não foi divulgado.

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Carney chegou ao poder no Canadá no ano passado, sob impacto das ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de anexar o país. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
 

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