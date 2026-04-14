No Canadá, partido de Carney conquista maioria no Parlamento em eleições suplementares
Três das 343 vagas do Parlamento estavam em disputa
O Partido Liberal do Canadá, do primeiro-ministro Mark Carney, conquistou na segunda-feira, 13, maioria absoluta no Parlamento, ao vencer duas eleições suplementares em Toronto. Com isso, os liberais conseguirão aprovar reformas sem precisar negociar com partidos de oposição.
Três das 343 vagas do Parlamento estavam em disputa. As liberais Danielle Martin e Doly Begum foram eleitas em Toronto. Em Quebec, o resultado do pleito para uma cadeira no Parlamento ainda não foi divulgado.
Leia também
• Dia Mundial do Café: curiosidades sobre uma das bebidas mais consumidas no mundo
• Lamine Yamal pede Neymar na Copa do Mundo e elogia brasileiro: 'É o meu ídolo'
• Inteligência artificial: utilização da tecnologia nas tarefas do mundo real pode ser um fracasso
Carney chegou ao poder no Canadá no ano passado, sob impacto das ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de anexar o país. Fonte: Associated Press.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.