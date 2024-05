A- A+

Mundo No Canadá, trabalhadores da Nestlé entram em greve em fábrica de chocolate em Toronto O sindicato informou que seus membros decidiram entrar em greve por causa da falta de melhorias em seu plano de pensão

Funcionários da Nestlé Canadá entraram em greve no domingo, 5, na fábrica de Toronto, depois do fracasso nas negociações contratuais entre a filial canadense da empresa suíça e o Unifor, sindicato que representa 461 trabalhadores de produção e manutenção. A Nestlé Canadá disse que não espera problema de abastecimento, de imediato, na disponibilidade de barras de chocolate, como KitKat, Smarties e outros itens, nas prateleiras das lojas.

O Unifor, o maior sindicato do setor privado do Canadá, disse que não tem nenhuma data de negociação planejada com a empresa.

O sindicato informou que seus membros decidiram entrar em greve por causa da falta de melhorias em seu plano de pensão, um congelamento de ajuste de custo de vida por dois anos e preocupações com o tempo que os funcionários levam para alcançar o salário máximo na fábrica.

Entre os funcionários que paralisaram as atividades estão operadores de máquinas, embaladores, expedidores e destinatários, trabalhadores gerais e em ofícios qualificados. A fábrica produz barras de chocolate KitKat, Aero e Coffee Crisp e Smarties.

A empresa alimentícia disse que seu objetivo é fazer com que os funcionários voltem ao trabalho e que continua buscando um acordo coletivo que garanta que as operações em sua fábrica em Toronto permaneçam competitivas em um ambiente de trabalho cada vez mais desafiador.

