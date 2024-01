A- A+

Carnaval do Recife No Carnaval, estande com equipe multidisciplinar atenderá mulheres vítimas de violência no Recife O serviço funcionará de quarta (7) até terça-feira (13), das 16h às 2h. A equipe é composta por psicóloga, advogada e assistente social do Centro de Referência Clarice Lispector

A prevenção e o enfrentamento da violência contra a mulher são as duas frentes de atuação da Secretaria da Mulher do Recife durante o Carnaval.

A pasta terá um estande na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, área central da Cidade, com uma equipe multidisciplinar do Centro de Referência Clarice Lispector, que vai ouvir e orientar mulheres que tenham sido vítimas de assédio, importunação sexual e outras formas de violência durante os festejos.

O serviço funcionará de quarta (7) até terça-feira (13), das 16h às 2h. A equipe é composta por psicóloga, advogada e assistente social. O Centro de Referência Clarice Lispector é um equipamento voltado ao atendimento e orientação de mulheres em situação de violência doméstica/sexista.

Além disso, o serviço telefônico gratuito do Centro Clarice Lispector para orientação (WhatsApp - 81.99488-6138) vai funcionar 24h. O Clarice Lispector, com sede em Santo Amaro, também no Centro do Recife, funcionará 24h durante o Carnaval com uma equipe em regime de plantão.

O SER Clarice Lispector, localizado na Av. Recife, 700, funcionará durante o Carnaval no horário das 7h às 19h. Para dar suporte às ações do Centro de Referência, a Brigada Maria da Penha também estará no estande, encaminhando mulheres à delegacia especializada ou a outro serviço da rede de enfrentamento, se for necessário.

A festa vai contar também com o serviço da Unidade Móvel de Atendimento à Mulher. O equipamento, que tem como objetivo ampliar a oferta de informação e garantia de acesso das mulheres às ações de prevenção e enfrentamento a violência, vai funcionar no polo Ibura, na Zona Sul do Recife, das 18h às 24h.

Nos polos descentralizados, equipes volantes da secretaria vão realizar blitz educativa reforçando as informações sobre os serviços de atendimento à mulher em situação de violência, além da distribuição do tradicional Manual de Como Não Ser um Babaca no Carnaval, que ajuda a desconstruir comportamentos machistas naturalizados na sociedade.

“O trabalho da Secretaria da Mulher durante o Carnaval está em duas frentes: a prevenção e o enfrentamento. Na prevenção a gente começa um pouco antes. Estamos realizando um curso de formação que é para os servidores de várias secretarias que estarão nas ruas da cidade. Esse trabalho de formação é em parceria com a secretaria de Direitos Humanos que é para orientar a respeito de como agir no caso de violência contra a mulher e também violência contra as pessoas LGBTQIAPN+”, afirmou a secretária da Mulher do Recife, Glauce Medeiros.

Veja também

FEMINICÍDIO Ação preventiva com agressores pode evitar feminicídios