Férias No Centro do Recife, Casa Zero oferece programação de férias gratuita para crianças e adultos Dentre as atividades, estão oficinas de jogos, contação de histórias, gastronomia, fotografia, cinema e jogos

Janeiro é mês de férias, mas não de ficar sem fazer nada. Para ajudar nessa missão, a Casa Zero está com uma programação especial ao longo do mês. Nesta quarta-feira (18), os visitantes puderam conferir duas oficinas: de gastronomia e contação de histórias, mas há uma série de atividades na agenda, destinadas não só para crianças, mas também para os responsáveis.

Semanalmente, a Casa Zero publica em seu perfil no Instagram as atividades previstas, que começam pela manhã e terminam no final da tarde. A entrada é gratuita, mas por conta do número limitado de vagas, é necessário realizar uma inscrição através da plataforma Sympla. Todas as oficinas estão sendo ministradas por professores voluntários.

Dentre as atividades previstas, estão ainda as oficinas de artes, de fotografia, de cinema e de jogos. Membro da Comunidade Casa Zero, Bárbara Cabral, que tem ajudado a coordenar as atividades no local, explicou que as atividades são abertas para crianças e adultos.

“A [oficina] de jogos, por exemplo, tem muitos adultos participando. É interessante, porque a gente consegue ocupar tanto a criança quanto o responsável”, disse.

Diversão e aprendizado

Além de toda a diversão, algumas oficinas também têm o objetivo de ensinar algo, principalmente para os adultos. Em algumas oficinas de gastronomia, os participantes vão aprender mais do que a preparar um prato. A turma que aprendeu a fazer um escondidinho de carne, por exemplo, recebeu dicas valiosas para quem quiser fazer a receita para vender e gerar renda.

“É uma oficina mais completa, que eles aprendem a preparar, mas recebem dicas de avaliação de custos, armazenamento, vendas e negócios”, detalhou Bárbara.

Dia do relaxamento

No próximo sábado (21), ocorrerá um dos dias mais aguardados: o dia do relaxamento e bem-estar. Com atividades saudáveis, a Casa Zero abrirá suas portas às 8h. Estão previstas aulas de zumba, alongamento, relaxamento e ainda um lanchinho com frutas.

“A única dica é que todos venham com roupas leves e confortáveis para pode curtir tudo ao máximo”, finalizou a coordenadora.

